周家怡與栢天男拍吻戲錫多一啖　強尼：久逢甘露係正嘅

ViuTV全新劇集《日落下的彩虹》昨晚（15/8）於尖沙咀隆重舉行慶功宴，劇中演員包括周家怡、強尼、吳伊琳以及吳浣儀等均有出席，現場氣氛相當熱鬧。周家怡與強尼在接受《香港01》訪問時，大談劇中與靚仔演員栢天男（Adam）的合作感受與親熱戲細節，周家怡更爆料連媽媽探班時都秒變「迷妹」，場面十分爆笑。

ViuTV全新劇集《日落下的彩虹》昨晚（15/8）於尖沙咀隆重舉行慶功宴。（盧振輝攝）

吳伊琳、周家怡、強尼及吳浣儀出席劇集慶功宴。（盧振輝攝）

周家怡爆媽媽探班見栢天男流口水

周家怡大爆媽媽當日去彩虹邨探班時，見到栢天男即時表現得極為興奮：「我媽都係咁話，流晒口水！我媽第一日去探我班嘅時候，我哋就係拍緊喺彩虹嗰個街市，嗰時行緊去呀嘛。我媽係衝過去呀！衝過去Adam度話：『哇！你好靚仔呀！』好直接！好直接！跟住之後呢，流晒口水。佢今晚都話想嚟呀！佢今晚都話：『哎呀，我嚟好唔好呢？』我話冇啦，算了啦！」

周家怡大爆媽媽探班見柏天男流晒口水。（盧振輝攝）

周家怡與栢天男拍吻戲錫多一啖。（盧振輝攝）

談親熱戲細節 強尼笑言：追加一啖，嗰下正嘅

被問到與栢天男拍攝親熱戲及吻戲的感受時，周家怡透露兩人當時有認真研究過拍攝效果與角度：「其實我其實唔係好記得，我真係想問下Adam。因為我記得係我哋有個研究過點樣end嗰場戲，咁跟住好似就傾落去，錫多多一啖，咁樣好似幾好個感覺。」在旁的強尼聽到後隨即忍不住笑著說：「好好喎，情到濃時有一種久逢甘露嗰啲！係呀，即係追加一啖，嗰下正嘅，真係正嘅！」