日落下的彩虹｜葛綽瑤自爆臨場險向范麒智掟鉸剪：掟過去就大鑊

ViuTV熱播劇集《日落下的彩虹》昨晚（15/8）於尖沙咀舉行慶功宴，一眾演員齊聚慶祝。劇中表現亮眼的樊沛珈、葛綽瑤及范麒智接受《香港01》訪問時，大談劇集播出的感想及對戲點滴。

樊沛珈、葛綽瑤及范麒智出席劇集慶功宴。（盧振輝攝）

樊沛珈笑言被罵亦高興 讚陳嘉倩具前輩氣場

樊沛珈表示對於劇集獲得眾多迴響感到非常高興，她坦言：「好開心咁多人留意呢套劇，我哋就算被人罵都好開心，未試過咁開心被人罵！」她分享看到最深刻的留言是有觀眾稱讚其演技逼真：「佢話：『你真係好衰，真係做到好想打你！』但係佢話知道係角色嚟嘅，咁我就覺得好開心，即係大家分得到角色同我真人。」

樊沛珈被鬧都開心。（盧振輝攝）

談到劇中的吵架戲份，樊沛珈提到事前曾溝通，並請教導演該如何掌握節奏：「我有同肥仔傾過，問下導演呢套戲會唔會好沉重，唔好太『玩』嘅感覺。不過家怡真係好好，去到已經好有氣場，我同肥仔都不敢抬頭，所以拍攝好順利，亦都學到好多嘢，前輩真係前輩。」

（盧振輝攝）

葛綽瑤拍情緒戲眼眶紅 爆臨場險扔鉸剪

被問到劇中一場衝突戲是否對范麒智夠狠時，葛綽瑤笑言：「睇返真係覺得唔夠大力！其實我哋嗰吓戲未完嘅，我入到去幫手掉亂啲嘢，嗰陣一拎起個筆筒，發現入面有把鉸剪！當時未cut呀嘛，如果我扔過去就大鑊，好彩我即刻反應過來，最後掉咗落地下，都叫有少少理性嘅！」

葛綽瑤拍情緒戲眼眶紅 ，爆臨場險扔鉸剪。（盧振輝攝）

范麒智喜見演技獲肯定

對於演技備受肯定，范麒智笑言：「網上雖然好多人留言罵我，話畀刀片我，但其實後面都係附帶Emoji嘅。其實幾開心，因為反而是更多人見到我哋嘅演出。」