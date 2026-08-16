日落下的彩虹｜張錦程雙手白滑戴手襪　邱士縉：如果係Sofiee幾好

ViuTV原創劇《日落下的彩虹》自播出以來口碑不俗，昨晚（15/8）劇組特意於尖沙咀舉辦慶功宴，一眾演員與幕後工作人員齊聚一堂，場面非常熱鬧。劇中飾演要角的張錦程與邱士縉（Stanley）一同接受《香港01》訪問，分享劇集播出後的興奮心情與拍攝點滴。

張錦程與邱士縉出席劇集慶功宴。（盧振輝攝）

張錦程與邱士縉出席劇集慶功宴。（盧振輝攝）

邱士縉。（盧振輝攝）

在劇中飾演要角的張錦程，為避免白滑雙手與角色有衝突，特意向導演及美術團隊提出戴露指手襪：「如果你有留意睇開頭嗰幾集，其實我係整集都帶住個見到手指嘅手襪，講真冇辦法，我隻手真係好滑。」

張錦程特意向導演及美術團隊提出戴露指手襪。（盧振輝攝）

Stanley隨即笑言：「如果係Sofiee講你話幾好。」張錦程：「你講呢啲嘢小心啲啊，你就嚟結婚喎。」張錦程亦順勢打趣道：「咁真係我唔記得咗，有時一拍多就唔記得戴返對手套。」

出席慶功宴。（盧振輝攝）

提及張錦程在劇中的病容造型，被問到是否化了病容妝，Stanley即時爆料：「其實佢平時都係呢個樣。」張錦程隨即接話：「死啦，我唔記得想講咩⋯⋯⋯」此時Stanley笑言：「唔係連訪問都要做戲呀？好攰喎！仲要演呀？」

火花十足！（盧振輝攝）

火花十足！（盧振輝攝）

提到Sofiee（吳海昕）早前受訪時透露，早在拍攝《iSWIM》時已聽過Stanley傾訴事業上的心聲與迷惘：「嗰陣時拍《iSWIM》，早幾年我係有少少迷惘，因為始終我係偶像，人哋會覺得我係歌手或者偶像，監製、導演嗰一刻未必會即刻諗起我係演員。所以嗰時要湊好多作品，先可以慢慢走入監製導演嘅眼中，再爭取多啲機會。呢兩三年好彩大家見到我可以試下，嗰時確實有呢個迷惘。」被問到是否見證了自己的轉變，Stanley感歎道：「都可以咁講，我哋由《iSWIM》前已經識，所以都係大家一齊慢慢努力。」

邱士縉透露曾經歷迷惘期。（盧振輝攝）