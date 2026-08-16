Surfive重溫超星團《初戀》放洋蔥　余宗遙驚爆紅館表演險釀意外

由《亞洲超星團》出道的男團SURFIVE，昨日（15日）齊齊整整現身尖沙咀一商場參與音樂活動，今次是SURFIVE首次以團體身份在該場地演出，五子狀態大勇，在台上又唱又跳，台下更展現出成軍三年來的超強默契。接受《香港01》訪問時，他們不但大談重溫《亞洲超星團》經典舞台的感受，更互爆對方「麻煩」之處，場面搞笑。

男團SURFIVE。(胡凱欣 攝)

重溫《初戀》冀粉絲有「媽媽看兒子」的感動

談到今次演出的歌單，SURFIVE特意為粉絲準備了驚喜，重現了在《亞洲超星團》時期的經典舞台，當中必定包括人氣極高的《初戀》。他們笑言這次演出是一趟「Memory Lane（回憶之旅）」，除了希望帶給大家歡樂，更打趣說希望台下粉絲會有種「媽媽看著兒子長大」的集體回憶感覺，甚至期待粉絲會感動到落淚。

SURFIVE特意為粉絲準備了驚喜，重現了在《亞洲超星團》時期的經典舞台，當中必定包括人氣極高的《初戀》。(胡凱欣 攝)

兄弟情深不吵架 直腸直肚零隔夜仇

五個大男孩走在一起，難免會有意見分歧的時候，但他們坦言五人認識已經超過三年，彼此非常了解對方的性格和底線，文佐匡指：「我哋磨合咗好耐啦，所以呢我哋唔同嘅意見，唔同嘅諗法呢，大家都知道，對方係終於想要啲乜嘢㗎啦。所以我哋去實行呢件事係very smooth，同埋好快嘅。」黃星綽則表示：「同埋我覺得最緊要嘅一樣嘢。就係因為大家都好坦誠，即係我哋呢度，想點就講出嚟，我哋唔會話收收埋埋，又自己唔開心咁樣，我哋就冇呢樣嘢，咁就大家有啲咩意見提出嚟，我哋睇下可以點樣compromise嗰樣嘢。」這種直率的溝通方式，反而令團隊合作更加順暢，就算有不同意見也能迅速達成共識。

SURFIVE坦言五人認識已經超過三年，彼此非常了解對方的性格和底線。(胡凱欣 攝)

但被問到誰最麻煩時，文佐匡第一時間就指向余宗遙，但是冼靖峰則表示每人都有各自麻煩之處，當每人都要說出自己的麻煩之處時，其餘五人一同指出冼靖峰最麻煩是「遲到」。冼靖峰覺得最着緊是確保每首歌大家都能順利發揮：「每一次去揀歌嘅時候，我都想Make sure嗰首歌係大家都真係唱able。」黃奕斌則為尋找大家的「Shining Point（閃光點）」而苦惱：「我麻煩個位係希望每個人都可以搵到自己喺呢首歌裡面嘅定位，同埋Shining Point。」文佐匡就認為自己是最不麻煩的一位。

但被問到誰最麻煩時，文佐匡第一時間就指向余宗遙。(胡凱欣 攝)

黃奕斌則為尋找大家的「Shining Point（閃光點）」而苦惱。(胡凱欣 攝)

黃星綽就不認同是麻煩：「不如話其實係大家各有執著嘅位，好似Archie執著喺歌；跟住Hugo會執著嗰個位，係我哋每個人要表現到自己；阿Sean執著拍子；我呢就會執著啲排舞上面嘅spacing同埋都執著拍子，同埋成個picture，咁各有執著嘅位。」雖然五位成員說自己沒有爭吵，但在訪問時文佐匡突然大喊：「一個一個講！好攰啊係咁遞咪！」其實是因為他站在一間，當每個人說話時，他就要把咪遞出去，當刻左右兩邊一起說時，他就開始「頭搖又尾擺」，不知道自己向左擺還是向右遞，搞笑感十足。

黃星綽就不認同是麻煩。(胡凱欣 攝)

余宗遙揭秘舞台驚險一刻

訪問中，余宗遙驚爆了日前他在紅館表演時的一個差點成為舞台意外事件，他憶述當時如果舞台的升降台未能及時升起，就會釀成意外：「佢嗰陣就同我講中間個升降台呢就係一個窿嚟嘅，因為未升得晒上嚟，咁我就要兜住成個紅館嗰個四面台咁樣去唱個verse，同埋pre-chorus。咁但係去到真係On Show嗰日呢，佢哋同編舞師講呢，就淨係用一個細升降台仔咁樣去兜，咁因為佢有個hand held cam嘛，咁hand held cam我不嬲都要做好多嘢去電佢，同埋跳舞啦咁樣，咁係完全handle唔到。一上到台唔記得咗喎，跟咗尋日嗰個rehearsal，就變咗成班Dancer，如果佢哋係冇留意到嘅話，佢就有機會跌咗個窿度。」幸好到最後升降台趕得切升上來，所以才避免了一次的意外。

余宗遙驚爆了日前他在紅館表演時的一個差點成為舞台意外事件。(胡凱欣 攝)

黃星綽日前則有試映會，他被指拍「BL劇」即搞笑澄清：「其實我喺呢套劇入面，我係冇感情線嘅。」不過他亦不抗拒拍攝BL劇，但就笑指見到劇中主演拍親熱戲時會有「起雞皮」的感覺。至於如果真的要拍BL劇，將會有不少大尺度的畫面，他被問到是否能接受時即指：「如果有咁樣嘅機會嘅話，我會願意去試下嘅。因為大家如果大家做演員，係專業嘅話，就會focus返喺嗰個作品度，大家都係serve個作品嘅時候呢，咁就唔會有啲咩嘅困難嘅地方。」

黃星綽願意試下拍BL劇。(胡凱欣 攝)

冼靖峰談到自己最近推出了一首新歌《由天台記載》，可以和自己喜歡的班底合作讓他感到興奮，之後更提到舉辦了一場粉絲見面會，不過就差點熱到中暑：「我驚大家一齊中暑啊，因為其實本身個日子係好耐之前定㗎啦，已經book咗嗰個Cafe，真係大鑊囉！原來嗰日應該係有史以來最熱嘅一日，仲要我係晏晝烈日當空嘅時候行出去唱，我真係覺得太勇敢，啲儀器嗰日都壞壞地。」

冼靖峰談到自己最近推出了一首新歌《由天台記載》，可以和自己喜歡的班底合作讓他感到興奮。(胡凱欣 攝)

(胡凱欣 攝)

(胡凱欣 攝)

(胡凱欣 攝)