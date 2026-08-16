張景淳「狼人殺論」惹揣測　與林淑敏開心合唱：唔好殺錯良民

TVB長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》雖然已經大結局，但演員間的「是非速遞」似乎比劇集更精彩。早前劇組屢傳不和，而飾演「龔燁」的張景淳近日在網上發表的一篇「狼人殺」言論，更大爆劇組疑似存在「職場霸凌」，令網民瘋狂對號入座，將矛頭指向「大小姐」林淑敏、「Terry」李偉健等人。為平息這場風波，張景淳今日（16日）凌晨火速行動，公開一段與林淑敏開心合唱的影片，以行動粉碎不和傳聞！

張景淳早前撰文分享「狼人殺論」，涉職場欺凌。（ig@cheungstanley）

狼人殺言論惹禍 網民亂估「高級狼王」身份

事緣早前張景淳在Threads上回應網民探討職場霸凌的帖文，他以熱門遊戲「狼人殺」作比喻，大爆職場暗黑哲學：「真正高技巧的狼，是躲在互相猜疑的人裡裝村民」、「暗裡引導各人產生矛盾的源頭」。此「高級狼王」論一出，隨即引發網民熱烈討論。由於早前有傳「大小姐」林淑敏與滕麗名交惡，加上鄭世豪疑發文暗諷有人「不停扮好人」，因此不少網民將「狼」的矛頭直指林淑敏。不過亦有網民認為「狼」是另有其人，令李偉健、湯盈盈及李泳豪等頓成嫌疑人，事件越演越烈。

唔少《愛回家》同劇演員都成為嫌疑人。（ig@cheungstanley）

「狼」另有其人？（ig@cheungstanley）

鄭世豪不點名評有人「假到癡線」，矛頭直指林淑敏。（ig圖片）

滕麗名同林淑敏傳不和。（電視截圖）

深夜晒合唱片解畫 張景淳：不想好同事受委屈

為了避免事件繼續發酵，張景淳今日凌晨在FB及IG公開了一段與林淑敏合唱車婉婉與許志安經典歌《會過去的》的影片。片段中，二人氣氛融洽，有講有笑，完全沒有半點芥蒂。從二人的打扮推斷，影片應該是8月11日一眾《愛．回家》演員相約食飯兼開Live撐李偉健新劇《愛．回家之三代同糖》時拍攝的。

張景淳更撰寫長文，親自為事件解畫並保護一班好同事，全文如下：

「其實真係唔駛解釋太多，呢個係大前晚發生。請自行判斷。本身我哋打算剪好啲先出。依家出住少少先。新聞裡面講嘅人，全部都係我好朋友，而佢哋互相都係～本身我覆個脆（Threads）原po下面得嗰3、4嗰人亂猜測；既唔係我所寫亦唔係我所想，更唔關新聞事。亦不達至網民『議論紛紛』嘅地步。不覺得需要del po免誤會。但選擇攞嗰零丁一兩個特別指向某人嘅comment用嚟發酵，就令大家都感覺有啲無辜。

我唔想有人亂估當自己聰明，就將你自己想嘅說話套喺我哋身上。我唔想我自己或我心認為嘅好同事受委屈。所以，呢期趣／脆聞。我純粹喺人地山旮旯嘅post留嘅言就真係唔好攞過嚟你度殺錯村民。倒不如大家約出嚟真係玩次狼人殺。」

張景淳撰長文表示：「唔好殺錯良民」。（ig@cheungstanley）

林淑敏與《愛回家》同事齊去酒樓聚會。（ig@cheungstanley）

林淑敏同張景淳合唱。（ig@cheungstanley）

二人合唱氣氛融洽。（ig@cheungstanley）

大小姐搞笑回應：下次玩狼人殺帶埋我

張景淳更在影片下標籤了「#呢個10人組合其實想原地出道的」、「#胡亂解讀」及「#得啖笑」，明顯對近日的傳聞感到無奈。而「大小姐」林淑敏亦有在帖文下搞笑留言：「sorry，唔識唱婉婉呢首歌，記得下次玩狼人殺帶埋我 #未玩過」，大方回應傳聞。

不少網民看到影片後都紛紛留言，直指隔著螢幕都感受到他們的歡樂氣氛，有人笑言：「大小姐好似未唱對過一個音」、「其實上星期睇你哋喺豪仔直播，都知你哋兩個好fd」。連「三太」樊亦敏也留言自嘲：「我都唱到走晒音」，引來張景淳笑指她是「超級blingbling電兔」，互動相當有愛。

互相關注並留言。（ig@cheungstanley）

飯局仲有好多人參與。（ig@sukman_lam）