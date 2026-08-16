「譚道德」陳榮峻一家三口全屬8月壽星　林凱恩：親情真摯無比

無綫長壽處境劇《愛‧回家之開心速遞》雖然已經大結局，近來戲外更是是非不斷，但原來劇組中依然有充滿溫情的一面！在劇中飾演「Bonnie」的林凱恩，與飾演其嚴厲父母「譚道德」的陳榮峻及「譚何容儀」的吳香倫，經歷近10年的拍攝，早已在戲外累積了如真實家人般的深厚感情。

林凱恩拍《愛回家》最後一場廠景戲。（小紅書@林凱恩）

林凱恩與「譚氏一家」慶生。（ig@iris_lammm）

齊切蛋糕溫馨許願 三口子全屬8月壽星

巧合的是，「譚氏一家」三口子全都是8月的壽星！「媽媽」吳香倫剛於8月10日度過67歲生日，林凱恩將於8月17日踏入34歲，而「爸爸」陳榮峻亦即將在8月22日迎來71歲牛一。

林凱恩前日（14日）在社交平台分享了這場極具意義的慶生飯局。從照片中《愛．回家之開心速遞》譚氏一家慶生，三人並排而坐，一同閉上眼睛誠心許願，林凱恩手上更拿著一封利是，笑容燦爛。桌上的蛋糕特別寫有「譚氏一家 幸福快樂」的字樣，雖然聚會人數不多，但氛圍和諧溫馨，猶如真正的家人團聚。

「譚氏一家」好有緣份，都係8月生日。（ig@iris_lammm）

陳榮峻將迎71歲生日，與友人簡簡單單共聚慶祝。（ig@iris_lammm）

三人誠心許願。（ig@iris_lammm）

林凱恩感性發文：投入的親情真摯無比

林凱恩在帖文中感性寫道：「故事內容或許虛構，但所投入的親情卻真摯無比。感恩緣分，讓我擁有我們這一家。」她更期盼在另一個平行時空裏，「譚氏一家」能繼續陪伴觀眾談聖賢、談道德。她亦附上多個充滿愛的標籤，包括「#爸爸媽媽陪我長大」、「#在世間遮風擋雨有一種愛」及「#都是8月壽星」，字裡行間盡顯對兩位前輩的敬愛與感激。

最後一日煞科戲，林凱恩與台前幕後瘋狂合照。（小紅書@林凱恩）