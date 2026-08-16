呂爵安為球賽表演　無綫體育記者陳焜傑報道暗tag歌名獲讚識玩

MIRROR成員呂爵安（Edan）日前現身旺角大球場，為「傑志超青U18對曼聯U16」賽事擔任表演嘉賓，吸引大批「爵屎」攻陷球場！首度踏足旺角場的Edan直言心情興奮又緊張，除了私心為本地球員加油打氣外，更於中場休息時連唱《左手拖右手》、《壞人一個》及《LOVERSE》，期間又大玩射波遊戲，全程投入送福利炒熱全場氣氛！

MIRROR成員呂爵安（Edan）日前現身旺角大球場，為「傑志超青U18對曼聯U16」賽事擔任表演嘉賓。（IG@edanlui）

TVB報道暗藏Edan歌名 記者陳焜傑巧妙串連賽事

無綫體育新聞也有報道今次賽事，雖然他是「隔籬台」MakerVille藝人，未必方便提及其名字，但一向寫稿都相當識玩的體育記者陳焜傑，雖然冇提及Edan名字，不過就稿中就加入了《天天都是愚人節》、《壞人一個》等Edan歌名，以及提到「連環不幸事件」呼應其歌曲《E先生連環不幸事件》，他說到：「遊戲時間，史譚幫手擺波畀球迷射，鬥入得多，技癢落場，射到龍門都冧埋，遇着『天天都是愚人節』，鍾意搞氣氛嘅對手踢走，佢唔搬龍門，搬走『壞人一個』，避免咗『史譚先生連環不幸事件』。」

無綫體育新聞也有報道今次賽事，雖然他是「隔籬台」MakerVille藝人，未必方便提及其名字，但一向寫稿都相當識玩的體育記者陳焜傑，雖然冇提及Edan名字，不過就稿中就加入了《天天都是愚人節》、《壞人一個》等Edan歌名。（IG@edanlui）

暗tag《壞人一個》。（TVB）

亦有Edan片段以及提到「連環不幸事件」。（TVB）

網民大讚高超手法 陳焜傑曾在稿中加12首張國榮歌名致敬

網民都大讚陳焜傑，表示：「好鍾意呢個報道手法，串到晒啲歌一齊加埋個畫面好fun」、「唔提名，唯有幫忙tag歌😂😂」、「句句不提呂爵安，句句都是呂爵安😂」、「Btw陳琨傑啲稿不嬲都寫得好 唔支持友台新聞 但都幾鍾意佢寫啲稿😂」其實今次已非陳焜傑首次將歌名融入報道，今年張國榮死忌時，他在短短2分鐘的球賽報道中，合共加入了12首張國榮的歌名作致敬，網民都讚他別具匠心，好有心思！而之後「Jayden媽咪」網絡熱潮出現，陳焜傑亦有在報道中「抽水」。

網民都大讚陳焜傑，表示：「好鍾意呢個報道手法，串到晒啲歌一齊加埋個畫面好fun」、「句句不提呂爵安，句句都是呂爵安😂」（IG@ chankwankitson）