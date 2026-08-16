T.O.P選香港作見面會首站有原因　20句廣東話狂冧fans：香港世一

韓國天團BIGBANG前成員T.O.P昨日（15日）來港舉行《T.O.P PRE-STUDIO 2026 in HONG KONG》，更是他出道20年來，首個個人亞洲巡迴粉絲見面會的首站，震撼演繹《SELF CRUCIFIXION》、《DESPERADO》、《BE SOLID》等歌曲！今次見面會由TVB藝人黃庭鋒擔任司儀，黃庭鋒問他為何以香港站作為首站，T.O.P表示：「Because I love Hong Kong!」氹得全場粉絲非常開心！

T.O.P昨日（15日）來港舉行《T.O.P PRE-STUDIO 2026 in HONG KONG》，更是他出道20年來，首個個人亞洲巡迴粉絲見面會的首站。（IG@topspot_pictures）

T.O.P震撼演繹《SELF CRUCIFIXION》、《DESPERADO》、《BE SOLID》等歌曲！（IG@ @hk.kpop.page）

見面會由TVB藝人黃庭鋒擔任司儀，黃庭鋒問他為何以香港站作為首站，T.O.P表示：「Because I love Hong Kong!」（IG@tingfung0602）

此外，雖然其他韓國藝人來講都會入鄉隨俗，曬幾句廣東話與粉絲交流，但T.O.P更是由頭到尾狂講至少20句廣東話，不論是跳舞前、玩遊戲、聊天都會嘗試加插廣東話跟香港fans互動，包括：「香港世一」、「大家好」、「你好嗎？」、「我都好掛住你」、「梗係啦」、「好開心呀」、「好有型呀」、「大癲大癲」、「好好聽呀」、「好開心呀」、「好難呀」、「幫我打氣啊」、「準備好啦」、「好好玩呀」、「滿唔滿意呀？」、「做得好好」、「好痛」、「好驚」、「好正」、「好感動」明顯誠意十足並且有下苦功！臨走前他亦不忘再對fans說：「I love you Hong Kong!」相信現場各位都覺得值回票價，發文留言大讚：「超多廣東話」、「T.O.P嘅廣東話好可愛！」

T.O.P誠意十足，由頭到尾狂講至少20句廣東話。（IG@ @hk.kpop.page）

T.O.P大讚：「香港世一」（IG@ @hk.kpop.page）

T.O.P又有講潮語「大癲」（IG@ @hk.kpop.page）

T.O.P撒嬌嗌「好痛」。（IG@ @hk.kpop.page）