林盛斌18歲大女疑繼承父親衣缽　林霏兒曬演藝學生證預告繼續性感

現年46歲的林盛斌（Bob）與太太Pearl育有三女一子，一家六口生活美滿。當中大女林霏兒（Faye）今年6月剛滿18歲，作為應屆DSE考生的她，升學去向一直備受網民關注。昨日（15日）Faye終於在社交平台親自揭曉謎底，晒出香港演藝學院的學生證，明顯是想繼承爸爸的演藝衣缽，踩入娛樂圈！而近年打扮愈見大膽性感的她，亦霸氣回應了網民對其衣著的提問。

Bob與大女Faye。（IG圖片）

一家六口。（資料圖片）

今年6月，Faye滿18歲搞盛大生日派對。（ig@fayelammm）

我行我素。（ig@fayelammm）

晒演藝學生證 疑隨爸爸步伐入行

Faye昨日（15日）在IG Story與網民玩「你問我答」（Q&A），當被問到即將入讀哪一間大學時，Faye直接上載了一張手持香港演藝學院（HKAPA）學生證的照片，親自確認升學去向。相中可見，她刻意用手指遮掩了學生編號及修讀的課程名稱，保持神祕感。未知Faye將來會選擇走到幕前承接父親的司儀及演藝工作，還是向幕後方向發展呢？

太悶。（ig@fayelammm）

有網民問DSE後入邊間uni（大學），Faye即騷演藝學生證，預告入娛樂圈。（ig@fayelammm）

打扮性感惹熱議 懶理負評：我有呢個自由

除了升學去向，女大十八變的Faye近年的衣著打扮亦成為網民焦點。她不時展現青春活力，早前更拍攝了一輯性感的成人禮寫真。在Q&A中，有網民問她父母會否叫她不要著得太性感，Faye直言父母會給予建議，但不會強硬干涉：「有時候某啲場合會建議我著咩比較好，但係其實都唔會叫我唔好著。例如係陪佢哋見朋友咁，我自然就都跟返場合著啦。（爸爸比較多意見，但係其實都可以理解）」。面對外界對其衣著與身材的負面評價，18歲的Faye展現出極高EQ與自信，霸氣表示自己不會理會無謂的批評：「我自己唔係好理有時冇必要嘅comment咁解，始終係我自己買嘅衫，我自己嘅身體我有呢個權利呢個自由我開心就好了。」

Faye透露爸爸Bob對其衣著有意見。（ig@fayelammm）

未夠18歲影唧呢輯性感相，震驚網民！（ig@fayelammm）

喜歡騷身材。（ig@fayelammm）

我行我素。（ig@fayelammm）