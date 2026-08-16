游嘉欣終極回應變富貴及整容質疑　靠自身努力儲錢：從冇話自己慳

現年26歲的TVB小花游嘉欣（游游），入行8年憑著親民貼地的「屋邨妹」形象深得網民喜愛，更曾一度以慳家節儉為人稱道，但近期游嘉欣的生活品質似乎突然飆升，不但在社交平台上頻頻分享周遊列國的奢華行程，一身名牌服飾、背名牌手袋，甚至佩戴價值六位數的奢華手鏈，與過往的鄰家女孩形象形成大相逕庭，因而被網民指她「忽然富貴」，質疑其收入與支出不成正比。同時，網民對游嘉欣「愈來愈靚」的五官亦有不少疑問，甚至列出疑點指她疑削腮骨、整「豬膽鼻」及打瘦面針等。雖然她日前曾上載影片親自回應五官進化的疑雲，但似乎仍未能讓網民信服。今日，游嘉欣出席無綫劇集《夫妻的博弈》宣傳活動，接受《香港01》訪問時，就網民的各項疑點作出終極回應。

游嘉欣今日露腰裝出席劇集《夫妻的博弈》宣傳活動。（盧振輝攝）

游嘉欣心情未有受近排負面新聞影響（盧振輝攝）

豁達面對「顏值升級」

游嘉欣接受《香港01》訪問時，被問到近日遭網民連番追擊「忽然富貴」，兼備質疑「顏值升級」。她豁然表示自己並未感到不開心，是「另類的稱讚」：「我覺得又未至於追擊，大家稱讚我係『整容級美貌』都開心嘅！即係代表我嘅改變同化妝技巧都有進步。」

對於日前在回應傳媒「忽然富貴」時，一句「佢哋查我家宅定係知我銀行戶口？」被部分網民指態度「串嘴」，她澄清：「其實嗰時我係以一個玩笑嘅方式去回應，我都好奇點解話查我家宅，所以咪搞下笑。如果大家覺得我『串』咗，我收斂返，唔好意思。」

清減不少的游嘉欣今日露腰裝出席劇集《夫妻的博弈》宣傳活動。（盧振輝攝）

游嘉欣捽鼻力證冇整容，表示大家說她整容即是讚她靚，她視為「另類的稱讚」，所以沒有不開心。（盧振輝攝）

澄清無「突然富貴」 16歲開始打工靠自己

至於近排為何「形象」突變，一身名牌服飾、背名牌袋，甚至戴價值六位數的手鏈。游嘉欣直言現在的世代很正常，大家出街都會見到一兩個人背名牌袋和首飾，「即時我哋公司宣傳，都會見到好多人戴唔同首飾，但唔知點解喺我身上出現就特別啲咁」。

游嘉欣亦笑言，可能入行時18、19歲年紀尚小，仍在求學時期，未有太多物質需求，但現在長大了、喜歡打扮，買些喜歡的東西也是人之常情。是否都儲了很久的錢？她直言：「正常返工儲錢咁囉。其實我由16歲已經開始做兼職打工，到現在26歲，儲到啲錢錢都正常嘅。（但點解突然咁捨得？齋手鏈都近十萬。）每個人做咗嘢之後，都會好想買一份值得紀念嘅嘢俾自己，當然我都唔例外，如果我係好鍾意嗰樣嘢，我係會願意去買。又或者咁講，人一世，唔知可以活幾耐，只希望珍惜當下嗰個開心嘅心情。」

游嘉欣更補充自己並無可以騷出來給大家看，只是正常使用：「我見到好多網民話我以前好慳，但其實我一直都無話自己慳，只係我一直覺得應使則使，冇需要就唔使。」

游嘉欣戴HERMES手鈪。（IG@kayan_yau）

游嘉欣回應「忽然富貴」質疑，指自己已工作十年，儲到少少錢想買有紀念價值禮物畀自己：「我見到好多網民話我以前好慳，但其實我一直都無話自己慳，只係我一直覺得應使則使，冇需要就唔使。」（盧振輝攝）

赴美旅遊非富貴男友資助

提及早前去美國旅遊花費六位數，被網民懷疑是否有富豪男友資助，游嘉欣解釋這次是前往美國探望當地的朋友，並順道獲邀出席社交活動，包括看世界盃。但有網民指能在那個包廂觀賞球賽也「不簡單」？游嘉欣稱朋友跟她說時也很驚喜，原本是朋友獲邀進入包廂，之後見還有位置就問她有沒有興趣，她一口就說好，再請食飯報答朋友。「我覺得而家趁後生，有活力嘅時候應該去多啲遠嘅地方，驚大啲負荷唔到咁遠程。」

記者笑言還以為她遇到一個很疼她的男朋友？游嘉欣稱對感情順其自然，沒特別想講自己的感情狀況，她稱當初入行節目需要，所以就講了「A0」出來，沒想到這個成為外界一直談論她的話題，她希望大家能將焦點放回她的演技與工作表現上。

入場睇世界盃門票價格不低，也不是有錢就入到場，有網民更指與游嘉欣的草根「屋邨妹」背景不符。（IG@kayan_yau）

記者笑言還以為她遇到一個很疼她的男朋友？游嘉欣稱對感情順其自然，沒特別想講自己的感情狀況，她稱當初入行節目需要，所以就講了「A0」出來，沒想到這個成為外界一直談論她的話題，她希望大家能將焦點放回她的演技與工作表現上。（盧振輝攝）

解開屋企「無冷氣」謎團

對於網民重提她當年「屋企無冷氣」言論，以前是否可以「冷氣放題」？游嘉欣澄清，以前家中的確沒有裝冷氣，但後來已經安裝。她解釋因當時天氣沒現在那麼熱，所以沒這個需要，而她本身也極度怕冷：「就算而家裝咗冷氣，我都好少開，都係吹風扇多，瞓覺先開，唔係因為慳，純粹係我怕冷。」

對於網民重提她當年「屋企無冷氣」言論，以前是否可以「冷氣放題」？游嘉欣澄清，以前家中的確沒有裝冷氣，但後來已經安裝。不過因為怕凍都好少開。（盧振輝攝）

坦言曾因負評感到委屈

對於入行8年一直努力建立健康運動形象，卻突被冠上「拜金」及「整容」等標籤，游嘉欣坦言最初確實感到有些委屈，但如今已能平和面對：「做呢一行最緊要係自己知道自己做緊咩，唔好因為人哋講啲咩決定自己，只要嗰件事妳鍾意，覺得啱嘅話，就唔需要顧慮任何人嘅睇法，咁先可以活出自己人生。同埋人大咗，鍾意嘅嘢唔同咗，係好正常。」

她也強調不需要刻意向所有人解釋：「每個人心目中都有自己嘅諗法，當對方有咗固定諗法嘅時候，無論我講咩，都係會選擇信自己。所以我拍片唔係要你信我，而係想話俾大家聽，其實除咗整容之外，仲有好多方法變靚，例如堅持健身、改善自己衣著打扮、談吐氣質、髮型同化妝，都可以有『整容級』嘅改變！總之信就信，唔信就唔信。」她表示自己性格堅強，從不將這些負面情緒帶回家中讓父母擔心，未來會繼續做好自己，努力工作為買樓目標邁進。