夫妻的博弈｜馬國明回應被嘲十級美顏　談TVB用AI：實景一定最靚

TVB劇《夫妻的博弈》開播以來，不少觀眾焦點卻落在馬國明外貌上，皆因劇中他在鏡頭下皮膚光滑，臉上皺紋、毛孔，甚至過去的暗瘡印都消失得無影無蹤，皮膚異常「白滑年輕」，指為「十級美顏濾鏡」，並在社交媒體引起一連串討論。馬國明今日（16日）到西九龍中心出席劇集宣傳時，分享了自己看法。

馬國明笑言最初看到「十級美顏」的自己都覺得怪怪地。（盧振輝 攝）

回應十級濾鏡爭議 坦言預先不知情

對於網民指劇中濾鏡太「重手」，甚至有人形容為「十級美顏濾鏡」。馬國明接受《香港01》訪問時，笑言自己在播出前並不知情：「其實我未出街前我都唔知。你要明白，演員係唔會要求加呢啲嘢嘅，即係我做咗咁多年戲，如果要求加，我十幾年前就加咗啦！」

馬國明解釋，這部劇的風格本身就偏向童話感：「可能呢套劇比較童話啲，你見我哋起音樂嘅時候有啲城堡啊、有啲動畫喺度。我都話葉家謙（劇中角色）呢個人物係漫畫入面先有，只會活躍於童話世界。」他透露，初初收到劇本時，覺得該角色簡直完美得不真實：「佢一個富三代，又唔飲酒、又唔賭錢、又唔識女仔、又勤奮上進，完全冇任何壞習慣。現實世界應該好難搵到一個 exactly 同葉家謙一樣嘅人，你搵到個七八成嘅已經好厲害。」

馬國明稱《夫妻的博弈》著重童話感。（盧振輝 攝）

自言開頭睇都覺得怪

談到自己觀看成品時有無嚇一嚇？馬國明大方承認：「我開頭都覺得有啲怪，因為我自己都唔知佢哋加咗filter。但我老婆（湯洛雯）就覺得冇乜嘢，因為佢睇慣咗啲內地劇同韓劇，其實內地劇同韓劇都係類似咁樣。但我自己開頭就有啲唔習慣，不過睇耐咗，當佢係一個童話咁睇又冇乜嘢。」

網民質疑AI修飾畫面

除了濾鏡外，有眼利網民亦發現馬國明有時會「變樣」，疑惑劇中是否使用了AI技術修飾畫面或進行後期補拍。對此，馬國明表示不知情，這個要問返監製。至於也有網民發現香港版和內地版，在同一場口竟然出現兩瓶不同品牌的巧克力？馬國明解釋：「可能因為喺香港搵到啲贊助，呢個都係要問返監製，我知道佢哋後期有補Shot啲嘢囉，但我又冇留意邊度係AI。」

馬國明談到公司運用AI技術，他認為這是未來大方向，最緊要善用。（盧振輝 攝）

談TVB套用AI技術：最緊要善用

談到日前處境劇《愛回家之三代同糖》運用AI背景引起熱議，馬國明持開放態度：「我諗嚟緊都係會用AI呢樣技術，唔單止香港，世界各地嘅製作其實都會陸續用。當然要睇吓點樣可以善用呢樣嘢。每個科技開頭用嘅時候，可能有些人會用得未係好習慣，或者未係好純熟，但用用吓就會習慣。好似以前未有智能電話，之後突然有，你都要摸索一輪先熟。每個科技都需要時間去摸索，點樣可以用得靚啲。」

直言「一定鍾情實景」

被問到會否擔心AI逐步取代真人演員，減少演出機會，搭台佈景等幕後工作人員的生計？馬國明直言：「如果作為一個演員，我當然希望唔好咁多（AI）啦，多啲人有工開嘛！但我又唔知佢哋AI用嘅百分比係點，因為我又冇每一集都坐喺度睇。不過呢個係大方向，尤其有啲景喺香港好難借到，譬如醫院景、差館景，一定係借唔到；但我哋喺內地拍，真係可以租到真正嘅醫院。但香港係搵唔到，將來可能就要用AI輔助。」

對於有網民拿唐詩詠有份參演的ViuTV劇集《日落下的彩虹》作比較，讚賞該劇以實景拍攝出濃厚香港情懷，感歎這本是TVB過往的強項。馬國明認為，應視乎劇種：「如果個劇係講太空，咁當然要AI做啦；但如果套戲係發生喺屋邨，現實真係可以去到拍，我諗係兩樣嘢。當你問我，我就一定鍾情實景，實景一定係最靚，但將來AI嘅投放係不可避免，特別係現實生活中拍唔到嘅景，一定需要AI去拍。」

馬國明透露TVB稍後有幾套劇都是在香港全實景拍攝。（盧振輝 攝）

首任港姐決賽司儀？ 馬國明回應：等公司公佈

另外，談到有報道爆出馬國明將聯同蕭正楠和曹永廉，首度擔任今屆港姐司儀？馬國明直言未知：「有傳過，但其實我自己都未知！（想唔想試下？）我自己就麻麻地，因為我唔識做主持，不如等公司公佈咗先啦，我都係聽返嚟！（如果做使唔使經老婆批准？）唔使，都係工作嚟嘅，一切等公司宣布啦！」

回應太太孕味濃

至於太太湯洛雯日前出席楊明與莊思明的婚禮時，因身形及造型「又又又」被傳有孕味。馬國明輕鬆笑言：「其實佢成日都被傳有喜嘅，所以呢個都唔係啲咩新聞。（因為有網民發現除咗個肚外，老婆頭髮都無補染，所以估有喜。）係佢近排唔得閒去染啫，咁呢排又唔需要太經常開工，所以咪唔搞。（唔心急生B？）隨緣啦，我向來都係隨緣。」