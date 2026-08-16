古淖文後悔參加《唱錢》　李金凱41秒出局單膝跪地：陰功真係

《中年好聲音 2》冠軍的古淖文(阿古)及《中年好聲音 3》殿軍的李金凱現身昨晚（15日）的TVB互動音樂 Game Show《唱錢》，二人在舞台上表現均如坐過山車般驚險。首先出場的是阿古，為了能成功過關於是一改唱歌習慣，賽前已坦言改變過程很辛苦：「對我嚟講係越級挑戰,我都驚 Level 1 都過唔到。」豈料，在《唱錢》音樂系統面前，其唱歌風格依然難改變成為最大陷阱位，在最擅長唱動感快歌領域上接連失準，在先後挑戰 Level 1《護花使者》、Level 6《紅日》竟然在唱到最後關鍵時刻數秒內出現「WARNING」警號，嚇得大家都替他感到緊張，分別獲得 85.8%、86.5%綜合成績,其中被視為最易入門的 Level 1《護花使者》更成為他全晚最低分歌曲，阿古坦言:「咁難嘅真係」、「咁都 Level 1,呢啲 Monster 嚟㗎」、「我真係驚」,笑言後悔參加《唱錢》。

阿古關關難過關關過，不過全晚最弔詭的是，挑戰 Level 難度愈高，阿古的表現反而會愈好。在挑戰 Level 7《笑忘書》，賽前阿古則以「生死攸關」來形容：「真係唔易,最難嗰個位係上去嘅假音。」連 Eric Kwok 都表示:「真係唔易。」結果,阿古超水準發揮，成功克服假音關口，唱出全晚最高分，三項數據均超過 90%以上，分別獲得 94.4%綜合成績、90.2%音準、98.6%拍子。由 Level 1最低分到 Level 7 最高分。最終阿古挑戰五首歌全部成功過關，理性選擇提款拿走3 千港元獎金。而為了一嘗挑戰「Monster」滋味，阿古額外試唱挑戰《小心地滑》，坦言:「好彩我有先見之明，因為真係好難唱。」

阿古挑戰 Level 1《護花使者》,獲得 85.8 綜合成績,成為佢全晚最低分歌 曲。

驚險過關。

挑戰 Level 3《愛得太遲》,最後喺關鍵時刻出現「WARNING」警號,嚇到 阿古都驚一驚。

金凱「金句王」上身

同場另一位實力唱將金凱，今集表現同樣充滿戲劇性。賽前搏到盡練歌的他，今集先後挑戰 Level 1《分分鐘需要你》、Level 3《演員》、Level 6《不理痛》,其中在挑戰 Level 3《演員》時，因為太專注望着螢幕上的「旋律 Bar」，竟然緊張到忘記歌詞,情急之下用「Da La Da」頂上，結果奇蹟過關，獲得 89.1%綜合成績，連他亦難以置信，賽後表示：「我冇諗過,呢個有啲難。」森美、劉洋更激動到上前抱抱，就連 Eric Kwok 都感到驚訝:「用 Da La Da 頂咗,但係啱音好犀利。」金凱表現雖然大上大落，但在拍子上卻維持極高水平，分別獲得 98.7%、97.1%、99%,成為今集「拍子王」。另外,在今集金凱除了是「拍子王」之外,更化身「金句王」:「呢個遊戲真係好驚」、「你點知我唔成功呢」、「練習到發夢都喺度練習」、「陰功真係」。

金凱挑戰 Level 1《分分鐘需要你》,喺最後關鍵時刻被「DANGER」警號 追殺。

金凱喺節目化身「金句王」。

挑戰 Level 3《演員》,緊張到忘記歌詞,但最後成功過關。

金凱勵志人設 41 秒崩盤

而全晚最精彩畫面，莫過於金凱選擇挑戰「Monster」，演唱 Swing 歌曲《1984》,這首歌曲因為音域太廣及跨度大，被公認為難唱之作。金凱雖知困難重重，但他卻表現出極強鬥志，賽前豪言:「我人生試過好多次失敗，但我都企返起身，但我從來冇試過一次放棄。」結果，神情明顯緊張的他，僅唱到 41 秒就被 FAIL，傷心到單膝跪地擺出「哭臉」慘情嘴臉，挑戰「Monster」失敗。

另外,兩位唱將在《唱錢》舞台上輪流在最後關鍵時刻被「WARNING」或「DANGER」警號追殺，每次警號一響都被嚇到「驚驚青青」,相當搞笑。阿古在挑戰 Level 1《護花使者》、Level 2《你怎麼捨得我難過》、Level 3《愛得太遲》、Level 6《紅日》,被嚇到「透大氣」、「摸心口」、「伸脷」;至於金凱在挑戰 Level 1《分分鐘需要你》、Level 3《演員》、Level 6《不理痛》,被嚇到「瞪大眼」、「張大口」、「發出嘩嘩聲」,足以組成一套《唱錢》表情包。

金凱挑戰失敗傷心到單膝跪地表情多多。