夫妻的博弈｜郭柏妍挑戰入行最多親熱戲　爆張頴康親熱戲超貼心

郭柏妍最近在TVB新劇《夫妻的博弈》中飾演「綠茶婊」潘雪文（Sherman）一角，不但沒有令觀眾生厭，反而還被讚有喜感。她今日出席劇集宣傳時，對於演技獲得觀眾肯定直言喜出望外，除了事前做了不少功課，還特別多謝劇中對手張穎康。

郭柏妍開心自己演「綠茶婊」得到觀眾喜愛。（盧振輝 攝）

挑戰演「綠茶婊」獲讚

郭柏妍接受《香港01》訪問時，對於近期在劇集中飾演「綠茶婊」獲得不少觀眾讚賞與好評，直言感到喜出望外：「諗唔到啊！因為首先都好感謝監製畀一個咁樣嘅角色我。一開始頭都覺得有啲壓力，因為之前都冇做過大篇幅咁多嘅呢類角色。我都好感恩，因為入行以來都有好多機會，可能做好多妹妹呀，或者是別人嘅女兒，但我好感恩呢啲機會令到我慢慢變咗『Sherman』（劇中角色），所以都多謝監製願意去用我。」

不懼形象受損：代表我有少少進步

被問到飾演「綠茶婊」這類不討好角色，會否擔心影響一路建立的「乖乖女」形象時，郭柏妍坦言完全不擔心：「因為我覺得大家都會明白其實呢個係角色，唔係真實嘅我。如果大家覺得我係一個咁樣嘅人，即係代表我有少少嘅進步，呢樣嘢係我最想嘅。因為之前大家畀好多評語我，有差有好，但呢個角色令大家覺得我真係進步咗，我就好開心，所以我唔驚大家話我係一個『衰人』。」

郭柏妍為演好角色下了不少苦工。（盧振輝 攝）

演繹「綠茶婊」注重表情細節 為角色寫過百頁人物小傳

郭柏妍亦笑言自己在私底下並非「綠茶」類型：「我真係唔係呢啲人，所以反而好難演！」因此她剛開始接演時感到非常吃力，力不從心，「完全唔係嗰個角色嘅嘢，係好『我』嘅嘢。但去到後期，隨著劇本嘅拍攝推進，我自己寫咗好多人物小傳、做咗好多自己嘅brainstorm，身邊嘅對手亦畀咗好多養分我，加上監製同導演嘅意見，先慢慢變到『Sherman』。」

郭柏妍劇中有不少親熱戲，她坦言事前要過心理關口。（盧振輝 攝）

為了塑造角色，郭柏妍在聲音和眼神細節上都下了不少功夫：「我把聲又有啲唔同啦。有人建議我睇一啲劇集，我喺嗰啲劇集慢慢吸收養分，希望可以做到，同埋留意下人哋（綠茶婊）啲樣囉。」而現實中，郭柏妍透露也曾遇過「綠茶婊」，並將當時的觀察作藍本融入演出：「我發現呢，佢哋害你唔會出聲嘅，唔會咁著跡，唔會化咁濃嘅妝。所以劇中嘅妝容同服飾，例如表情、眼神同下巴，都好幫助到我。至於內在好多嘴臉，我平時係唔會出現嘅，但我發現喺呢度，由頭到腳都可以散發出一種奇怪嘅氣息。」

郭柏妍續言，「喺前期我寫呢個人物時，落咗好多功夫，唔單止係對白，心裏面嘅OS都好重要。我嘅準備好多，睇返原來都寫咗過百頁嘅人物小傳，喺每一句句子上面再寫一句OS，因為以郭柏妍嘅角度講，同以『Sherman』嘅角度講係完全唔一樣，完全相反，所以早期壓力好大。」

突破心理關口演「色誘」親熱戲 讚張頴康極度貼心

劇中不乏「色誘」及親密情節。郭柏妍坦言是一大突破：「呢啲係要突破少少心理關口，平時比較少做，但為咗角色，我咩都願意去做！記得拍攝時大約係中期，已經好入局，即係有啲位，又要烏低身、趷pat pat，對於我來講，係一個好好嘅常識，因為呢啲平時唔會做。」

談到與張頴康也有不少親熱戲，郭柏妍大讚對方非常貼心：「一開頭都要嘅（過心理關口），但康哥好貼心，佢每個指示都講得好清晰、好明白。佢喺一個好細心嘅爸爸，好照顧我呢個『女兒』。無論係床戲定係哭戲，我哭到唔知去咗邊嘅時候，佢都喺度幫我整理頭髮，我自己都睇唔到，但佢都默默幫我，真係一個好好嘅對手。呢部劇係我入行以來最多親熱戲同最多喊戲嘅一次。」是否沒想過演「綠茶婊」，出來反而被讚有喜感？郭柏妍開心表示：「係啊。我都好驚大家真係恨我，但憎我又係一件好事，所以好矛盾！非常感謝大家，完全冇諗過效果會咁夢幻！」