中年好聲音4｜周志康被淘汰妻女爆喊　網民狠批周國豐有心畀低分

《中年好聲音4》今晚（16日）播出總決賽前的最後一集，由十名參賽者中選出七名晉級，並於下星期在啟德進行決賽。尹景順和尤淑情這些備受看好的選手表現出色，輕鬆取得高分，而吳亦偉儘管在廣東話歌曲方面尚有改善空間，但依然以90分晉級，表現穩定。反觀周志康、鄭仲豪和陳旭培，雖然全力以赴揮灑所有才能，卻未能從落後的排名中逆轉局勢，最終被淘汰。是晚為「衛蘭之夜」，節目邀請了「情歌天后」衛蘭擔任嘉賓評審，麥玲玲與許秋怡則擔任知音人角色。10強選手別具心思地選唱了衛蘭的經典歌曲，讓原唱者親自點評，大大考驗了他們的演繹能力。

節目邀請了「情歌天后」衛蘭擔任嘉賓評審。(節目截圖)

麥玲玲與許秋怡則擔任知音人角色。(節目截圖)

周志康92分仍落敗 以一分之差被淘汰

比賽中周志康演唱了《愛你還愛你》，取得92分，儘管努力不懈，但未能晉級。鄭仲豪和陳旭培分別得到91分及90分，可惜最後仍被淘汰。他們三人在淘汰時刻都表達了對比賽的感激之情，尤其是周志康，因為感受到唱歌能打動人而激動落淚。

周志康哽咽表示：「多謝呢個節目一開始蒙住我塊面，我唔係邊個啊！我只係一個鍾意唱歌嘅人！多謝，多謝呢個節目令到我，原來我把聲係觸動到人，呢件事我覺得好幸運，所以多謝企鵝人！多謝你哋！由一開始我哋紫隊，我哋每一次唱歌都唔止係唱一首歌咁簡單，其實我哋當中要背負嘅實在太多啦，佢哋背後嘅故事好值得大家去支持，所以我希望就算我離開咗呢個舞台，希望七強嘅朋友都可以得到大家嘅支持。因為大家都真係好唔簡單，多謝我屋企人，多謝我兩個女，多謝你哋陪住爸爸行呢段旅程。亦都要多謝我太太，因為呢段時間佢要照顧家庭，要照顧埋我，好愛佢哋！我哥周志文，我同佢唔需要講太多，因為我同佢真係心連心。」

周志康92分仍落敗 以一分之差被淘汰。(節目截圖)

在周志康說出這段感言時，在場的參賽者、評審、他老婆、兩位女兒及哥哥周志文都流下感動的眼淚。而網民方面，不少人都為他的離開感到可惜：「聽到好感動，志康唱得好好，好touching」、「志康堅勁！第8名！❤️❤️👍🏻👍🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻TVB唱將, 人緣好，性格好，唱歌好👍🏻 希望TVB比志康更多演唱經驗」、「志康輸1分，第8名。如果唔係周國豐之前比太低分志康，累積分，志康應該可以入7強，志康今晚唱得好好，好感動」。但亦有不少網民覺得是評審問題，一開始給分太低，以致他未能在後面的回合追回分數：「垃圾評判，做馬做到」、「吳亦偉所謂似小豬果個，牙住個位，應該一早要out la，咬字又吾7正」、「吴亦偉次次都90分以上,擺明造馬，唔看字幕，唔知佢唱乜野！」

周志康老婆、兩位女兒在旁流淚。(節目截圖)

哥哥周志文都流下感動的眼淚。(節目截圖)

周志康整喊隊友。(節目截圖)

連評審都感動到喊。(節目截圖)

周志康整喊隊友。(節目截圖)

連評審都感動到喊。(節目截圖)

不少網民都為周志康的離開感到可惜。(facebook截圖)

網民覺得係評審問題。(facebook截圖)

網民唔覺得服志度咁低分。(facebook截圖)