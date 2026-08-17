夫妻的博弈｜黃文慧演活霸氣嫲嫲　揭相隔40年重返TVB全因一個人

現年75歲的資深老戲骨黃文慧（Bonnie姐）最近在TVB新劇《夫妻的博弈》中飾演霸氣嫲嫲，造型優雅、眼神凌厲，戲味十足。她昨日（16日）到西九龍中心為劇集宣傳時，親自透露相隔40年重返TVB拍劇的背後原因。

黃文慧（Bonnie姐）出席新劇《夫妻的博弈》宣傳活動，劇中她與馬國明是兩嫲孫。（盧振輝 攝）

剖析角色思想守舊有隱憂

Bonnie姐接受《香港01》訪問時，笑指她的戲份還未有到戲肉，之後會陸續登場，並預告：「後邊仲有幾場大戲㗎。」Bonnie姐透露，雖然其角色看似威嚴，但內心其實充滿擔憂與心思，因為她要把持著一個大家族：「我好擔心我個家族有無人繼承得到，所以呢個老人家係有好多心事，亦都有好多隱憂。」她又形容角色思想較為守舊：「一個老人家就諗咗一些好守舊的思想，仲諗住以為我啲仔、我啲孫可以攀到其他大家族或者大的財團，同佢哋成為親家，係咪好似又保我自己家族，又可以將我哋家族上面嘅業務發展出去。即係一個年紀咁大嘅老人家，都仲有一個野心！我形容係一個老狐狸，但後來會有一個轉變，我覺得係一個好好嘅思想教育。」

Bonnie姐劇中飾演霸氣嫲嫲，造型優雅、眼神凌厲，戲味十足。（《夫妻的博弈》劇集截圖）

相隔40年重返TVB拍劇 全因監製父親為「大師兄」

問到今次是什麼原因打動她相隔40年重返TVB拍劇？Bonnie姐直言是因為監製黃國輝邀請，背後還有一個故事：「講機緣啦，呢個監製叫黃國輝，我未同佢合作過嘅。佢有一次打電話嚟，可能見我好耐冇嘢做、冇嘢拍啦，問我想唔想拍返一套劇，係TVB外拍劇嚟嘅。佢仲話：『我爸爸，妳好熟㗎。』」

Bonnie姐表示今次個角色很好玩。（盧振輝 攝）

經Bonnie姐詢問後，才知道監製黃國輝的父親，正是當年TVB著名攝影師黃達龍（達哥）。她憶述：「黃達龍以前係一個好出名嘅攝影師，喺TVB有好多年，現在都退咗休了。而我入行時，仲係好年輕十幾歲，佢就係我公司攝影師嘅大徒弟，嗰時我哋有學攝影機，有唔識嘅，自然就成日問住大師兄，跟住我哋喺TVB又合作咗好多年，例如《京華春夢》、《射鵰英雄傳》，所以我知道係達哥個仔就馬上話好了，支持下我大師兄個仔。」

接劇心態隨緣：好嘅開心嘅咪接囉！

至於現時接拍劇集的心態，Bonnie姐笑言：「睇機緣啦，睇身體啦，我年紀都唔細了。（抱住玩嘅心態？）又唔係叫玩，我哋做呢行無話玩，即係我哋覺得呢個角色對自己有挑戰，自己又想嘗試，睇緣分啦、睇下個份量啦、睇下自己個心態，好嘅、開心嘅咪接囉！」