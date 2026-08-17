車銀優軍中近照曝光被指發福顏值暴跌　粉絲護航：放過他吧

被稱為韓國「臉蛋天才」的車銀優去年7月底入伍，預計明年1月底退伍。車銀優於年初驚爆逃稅後形象插水，其後兩度發文致歉並補繳約130億韓圜（約7,220萬港元）稅款。目前正在軍樂隊服役的他，與軍中同袍身穿軍服拍攝的「人生四格」照片近日在網上瘋傳，不過有網民認為車銀優的臉圓潤了許多，更指顏值崩壞。

車銀優憑標緻俊朗的樣貌被稱為韓國「臉蛋天才」。（IG圖片）

車銀優去年7月底入伍，預計明年1月底退伍。（IG圖片）

車銀優被指近照發福顏值暴跌

近日車銀優與同袍身穿軍服拍攝的「人生四格」照片在網絡被瘋傳，從照片可見，戴上動物造型頭箍的車銀優展現燦爛笑容及擺出多個趣怪表情，似乎與同袍關係融洽。不過照片曝光後，有大批網民都驚訝車銀優的臉比入伍前圓潤了很多，更有網民發文表示：「我要收回我是車銀優老婆這句話」。

近日車銀優與同袍身穿軍服拍攝的「人生四格」照片在網絡被瘋傳。（threads）

車銀優軍中近照曝光被指發福顏值暴跌。（threads）

粉絲護航藝人入伍期間能做普通人

不過有不少粉絲就認為只要減減脂車銀優的顏值就會回來，更著網民在這段時間放過他：「他好不容易入伍 可以暫時逃脫大眾的視線 就不要再逼他了 這幾年當明星已經很辛苦了 真的體諒一下🥲」、「當兵時期是他們唯一能不節食想吃就吃的時候，當完兵又要開始體重管理了，幾個月就回復了，這段期間就放過他吧」、「銀優多年來一直都很努力在工作，在軍中這時期是他唯一能成為快樂自由的普通人時間」。