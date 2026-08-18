張德蘭揀澳門演唱會有原因　當年四朵金花時期留下深刻回憶｜專訪

張德蘭今年5月舉行了入行60年來首場個人紅館演唱會《相識是緣份》，由於太受歡迎，可說是一票難求。有見及此，張德蘭決定於8月22日在澳門倫敦人綜藝館舉行《張德蘭情若真巡迴演唱會澳門站》，希望能與更多粉絲相聚。

張德蘭首場個人紅館演唱會群星拱照。

張德蘭首場個人紅館演唱會群星拱照。

開騷還「歌迷債」

在接受《香港01》專訪時，張德蘭表示這次在澳門舉辦演唱會，契機源於先前香港演唱會的爆滿，當時門票一票難求，許多未能登場支持的歌迷紛紛向她「討債」。「喺香港真係欠咗好多朋友門票，我覺得好抱歉，所以同監製商量，想盡快再做一個演出，唔想大家失望。」

選擇澳門作為延續舞台的陣地，德蘭姐有着深層的考量。「澳門近香港，又好適合旅遊。之前香港站做完，好多歌迷同我講係帶爸爸媽媽一齊睇嘅。我好希望趁住自己仲有體力同魄力，做一個平台，畀大家帶埋父母過來玩，順便聽我唱歌，一家人聚吓。」為了給觀眾帶來新鮮感，德蘭姐透露澳門站不會照搬香港站的流程。「經典歌一定會唱，但曲目編排同演出形式會做一啲變化。而家科技同舞臺技術咁先進，我好想親身去感受同嘗試新嘢。」

張德蘭表示再開騷還「歌迷債」。（資料圖片）

從《歡樂今宵》外景到私下打卡

除了考慮到歌迷，其實張德蘭與澳門亦有不少淵源，當年還在無綫時，已經來過澳門留下深刻的回憶。她憶述起當年《歡樂今宵》團隊遠赴澳門大三巴牌坊拍攝「歡樂今宵之夜」的盛況：「嗰晚喺澳門大三巴樓梯上面搭臺做騷，風好大，四朵金花喺上面表演，裙擺飛起好靚！」

如今，雖然已淡出全職幕前多年，德蘭姐與丈夫依然偶爾會去澳門走走。她對澳門的建築與美食念念不忘：「我好喜歡澳門嘅聖堂，大三巴每次去打卡，都會諗起以前喺度演出嘅情景。仲有豬扒包、葡撻同葡國菜，講起都流口水！」在她眼中，澳門既保留了古樸的東方與葡國風情，又發展出現代化的璀璨，非常適合一家大小放鬆遊玩。

場地提供 ：富衛1881公館

