少林足球「我阿媽早產」近況曝光　力撐周星馳新戲感恩提攜

最近《功夫女足》熱潮捲到香港，令不少網民都憶起當年的《少林足球》。《少林足球》中有不少出位的角色，不過觀眾們可能未能叫出他們的名字，好似在電影中有一句非常出位的對白「我阿媽早產」，大家又知唔知這位演員係叫咩名？

「我阿媽早產」令人印象深刻。（電影截圖）

拍《少林足球》！（受訪者提供）

盧海鷹被招募演《少林足球》

其實這位演員叫盧海鷹，在《少林足球》中，拿着木棍一棍又一棍毆落星爺個頭：「鐵頭功吖嗱！鐵頭功吖嗱！」之後在對決魔鬼隊時又以「我阿媽早產」為理由臨陣退縮，角色令人非常深刻。他早年接受《香港01》訪問時稱：「其實我係星爺fans，當年《少林足球》喺時代廣場有搞招募演員，我晨早7點就去排隊，諗住入唔到都起碼可以見星爺一面。咁我準備咗扮李小龍，又扮星爺同埋棟篤笑之後，就入選有機會參演。」

盧海鷹被招募演《少林足球》。（Threads@盧海鷹）

拿着木棍一棍又一棍毆落星爺個頭。（Threads@盧海鷹）

近況曝光冇乜點變

盧海鷹早年憑藉《少林足球》等星爺電影中的綠葉角色打開知名度，近年的他雖較少在電影大作中擔綱重戲份，但並未離開最愛的影視圈。據悉，盧海鷹如今主要以特約演員身份參演電視台劇集，同時積極轉型發展幕後，做過《武替道》副導演等工作，展現出多才多藝的一面。近日他在社交平台出post力撐星爺新戲《功夫女足》，感念當年星爺的知遇之恩，見佢個樣同以前冇乜點變過。

盧海鷹力撐周星馳新戲。（Threads@盧海鷹）