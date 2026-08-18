披荊斬棘｜余文樂憑《等》擊敗對手　內地網民驚訝曾做歌手出過碟

內地熱播綜藝節目《披荊斬棘2026》於過去周末播出第一期初舞台直播，共28位跨越不同演藝界別的哥哥參與，而余文樂就成為香港唯一代表，話題度十足。初舞台比賽規則以1對1形式比拼，余文樂獻唱陳百強《等》對戰內地藝人曹駿，余文樂最終擊敗對方。

余文樂成為《披荊斬棘2026》香港唯一代表。（微博@余文樂）

余文樂在初舞台中狀態大勇，不僅顏值重回巔峰，修身成功之餘樣貌亦回春了許多。（微博@余文樂）

余文樂唱歌驚艷內地網民

早前曾被指大細眼兼身材脹爆的余文樂，在今次初舞台中狀態大勇，不僅顏值重回巔峰，修身成功之餘樣貌亦回春了許多。余文樂以陳百強的經典歌曲《等》對戰內地藝人曹駿，憑唱功驚艷到大批網民，更驚訝余文樂曾以歌手身份出道。

余文樂以陳百強的經典歌曲《等》對戰內地藝人曹駿。（節目畫面）

余文樂憑唱功驚艷大批網民。（節目畫面）

內地網民跪求余文樂開演唱會

有大批網民讚余文樂唱功穩定，更在社交平台發文表示：「真的是歌手余文樂啊！確實驚艷到了」、「他不是演員嗎？原來有當過歌手？」、「唱得那麼好」、「他以前可是出過專輯的吧 港台藝人真的影視歌都可以」、「這麼多年沒唱了，一開口確實還可以」、「來開演唱會吧！」、「阿樂退出樂壇咁多年，而家都喺寶刀未老」、「人家在頒獎禮奪過獎的！」、「他的歌挺好聽的」、「想聽司機 還你門匙」、「他自己一堆成名曲都不唱？還你門匙，生還者，失戀博物館，志明與春嬌也有一首主題曲可以唱」、「唱歌好像比以前更好了」。