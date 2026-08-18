金像影帝曾受膝痛折磨近況曝光　身型明顯清減滷水店扮鵝引熱議

現年75歲的兩屆香港金像獎影帝鄭則仕（Kent哥），昔日憑藉圓潤可愛的「肥貓」形象深入民心。然而，隨着年歲增長，體重帶來的健康警號亦隨之響起，膝頭痛患零他苦不堪言，連「落樓梯」這個簡單動作都無法輕鬆做到；不過，自聽從發哥周潤發建議去跑步後，不但改善了膝頭痛，連參加馬拉松都無問題，體魄可謂愈來愈好。近日，有網民在山頭一間網紅滷水店野生捕獲鄭則仕，招牌肚腩明顯細了，而且雙眼炯炯有神，狀態極佳，不過一舉動卻惹來全網爆笑。

鄭則仕（Kent哥）昔日憑藉圓潤可愛的「肥貓」形象深入民心。（微博圖片）

鄭則仕曾透露患有糖尿病和膝頭，健康狀況曾令不少網民相當擔心。（影片截圖）

鄭則仕聽從周潤發提議去跑步，不但令膝患大有改善，年初還挑戰渣馬。（陳順禎、葉志明攝）

身型清減精神狀態極佳

近年，鄭則仕積極經營小紅書，除了「真人」現身澄清死訊外，亦不時拍片分享生活與美食。日前有網民在社交平台分享幾張動態圖片，並驚喜寫道：「天啊！！！！在汕頭遇到了肥貓！！！鄭則仕」。圖中，鄭則仕回到家鄉，到當地一間網紅滷水店疑拍攝探店片，其樣貌和身型，一眼便被市民認出。近年跟隨發哥積極跑步的他，當日一身運動裝，身型清減不少，且精神抖擻，整體狀態不俗。

向店員買滷水 生動做「鵝」

而在其中一張照片中，鄭則仕於滷水店櫥窗前點餐時，卻發生了搞笑的一幕。未知是否與店員溝通有問題，為了向店員精準說明自己想購買的部位，鄭則仕索性用「動作說話」，直接用手做出鵝頭與鵝頸的形態，「肥貓」瞬間變身「肥鵝」，喜感十足。

鄭則仕日前在汕頭拍片被野生捕獲。（小紅書截圖）

果然演技派。（小紅書截圖）

向店員買滷水 生動做「鵝」

照片曝光後，大批網民踴躍留言，有人貼出鄭則仕「扮鵝」的照片，好奇問道：「什麼意思啊」；有網民回覆笑言：「估計是要買鵝頭」、「可能不會說就做手勢表達」；也有網民打趣將其動作解讀為：「給我一隻鵝，我教你蛇拳」、「招財貓」；笑翻全網。

吸引不少市民圍觀。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

視周潤發為師父

事實上，鄭則仕如今身體變好，周潤發功不可沒。他年初跑完渣馬後，也特別在社交平台發布短片感謝對方，封面圖寫住：「感謝師父送我新生命！」片中鄭則仕說：「嘩！今天特別開心，我今年74歲，從來沒有接觸過跑步這個運動，從三月中旬到今天是10個月，從零開始，到今天10公里完成了，嘩！非常非常興奮！」他再一次感謝周潤發以及一眾給他鼓勵的人：「特別特別要感謝我的師父，在他的指導監督之下，才能完成今天的夢想，還有我的隊友給我那種鼓勵，今天跑到終點的時候，我的隊友和旁邊的朋友歡呼鼓掌，我想都沒想過，太震撼了！特別感謝他們，原來有些事情就是我們從未接觸過，你可以嘗試一下，定個目標，把它完成，如果做得好，所有人都會表揚你，我不是特別厲害，其實每個人都可以，你呢？定個目標，你要努力！」