陳冠希新造型十足藝術家　巴黎被捕獲意外舉動震驚女粉：不是做夢

現年45歲的陳冠希（Edison）自成家立室後，逐漸將重心轉往自家品牌及家庭生活，由昔日的「性格浪子」徹底蛻變成「暖男爸爸」，一家三口美滿幸福。雖然這位昔日曾迷倒萬千少女的360度零死角男神，近年多次被網民嘲諷外貌「斷崖式衰老」，甚至指其撞樣內地大叔趙本山，但陳冠希一於懶理，忠於自己。日前，有網民一家在巴黎「野生捕獲」陳冠希，陳冠希不僅大方答應合照，他的貼心舉動，更令該女網民非常驚喜，同時亦曝光了陳冠希的最新造型，十足一個藝術家。

初出道時的陳冠希，是公認360度零死角男神。（節目截圖）

呢個招牌「歪嘴」迷倒萬千少女。（《你快樂嗎》MV截圖）

陳冠希自成家立室後，逐漸將重心轉往自家品牌及家庭生活。（IG@edisonchen）

陳冠希一家三口。（IG@edisonchen）

陳冠希被偶遇零架子

近日有網民在社交平台以「輪到我在巴黎偶遇陳冠希啦！！」他激動分享道：「今天去吃中餐，完全沒想到會偶遇陳冠希！真的不是做夢，也不是濾鏡，是那種“青春直接從記憶裏走出來”的衝擊感。小時候只能在電視和雜誌裏看到的人，突然就這樣出現在眼前，真的是我青春時期收集小卡片的偶像啊！更意外的是，本人真的非常禮貌，很大方地和我們合了影，還給我們簽了名，走的時候還特意和我們 say bye。陳冠希本人真的很 nice！」

有女網民在巴黎野生捕獲陳冠希。（小紅書圖片）

發文難掩興奮之情。（小紅書截圖）

新造型曝光十足藝術家

相中所見，陳冠希毫無架子，不僅大方答應合照，還直接將卡片貼在街邊建築物的石牆上為小朋友簽名，流露出滿滿父愛，表現極為親民。而當天，陳冠希的最新造型亦極具個人風格，十足一個藝術家。他身穿一件牛仔外搭外套，內搭淺色休閒上衣與奶茶色長褲，脖子上掛著一條醒目的綠色珠鏈，並將半長髮紮成小辮子，雖然兩鬢斑白，但甚有味道，展現出隨性又不失時尚的雅痞氣質。照片中，他親切地微笑着與網民一家四口合照，兩手插袋，態度輕鬆自然。

陳冠希毫無架子。（小紅書圖片）

網民大讚陳冠希帥得有味道。（小紅書圖片）

神顏獲激讚

網民紛紛留言大讚：網民紛紛留言大讚：「狀態真好」、「他真的是那種痞痞的帥」、「不虧是做潮牌的，一身穿搭很帥氣。」、「還是帥的啊，你這個算我近些年看到的最帥的陳冠希的照片了」、「陳老師還是這麼帥！而且帥得有味道」、「為什麼老了還這麼帥」、「好帥啊，純天然的」、「帥是氣質裏一直存在的」。