陳煒楊恭如27年前攻台上綜藝片段曝光　青澀神顏驚艷網民：靚到傻

雖然亞洲電視（ATV）已經熄機，但過去出不少神顏亞姐冠軍，至今仍令人津津樂道，當中包括：陳煒和楊恭如。近日，有網民將兩人1999年到台灣亮相綜藝節目《歡樂龍虎榜》的片段分享到社交平台，隨即引起熱議，大讚兩位女神靚足27年。

楊恭如是1995年亞洲小姐冠軍。（視頻截圖）

陳煒則是1996年亞洲小姐冠軍。（視屏截圖）

青澀短髮陳煒配斯文仙氣楊恭如

近日，有網民在社交平台分享一段1999年陳煒和楊恭如上台灣綜藝節目《歡樂龍虎榜》的片段。片中兩人一動一靜，身穿藍色襯衫的陳煒，留著一頭清爽短髮，樣子非常青澀，臉上還帶著一點可愛的Baby fat。她在鏡頭前展現活潑一面，雀躍地向台灣觀眾自我介紹：「我們兩個是亞姐姊妹花，大家要留意了！」隨後鏡頭轉向同場的楊恭如，她綁著雙馬尾辮子、身穿純白上衣，顯得有些害羞，斯文造型仙氣十足。

當時楊恭如面帶害羞。（節目截圖）

笑容好甜。（節目截圖）

當時的陳煒則一頭短髮。（節目截圖）

陳煒當時介紹她和楊恭如是亞姐姊妹花。（影片截圖）

主持人張菲在現場大讚兩人的外貌與氣質，並提到：「香港女孩子好像膚色都很健康」。性格直率的陳煒隨即笑答：「對啊，老拍外景曬得黑黑的！」張菲聽後順勢調侃笑道：「所以說我們沒事也要去曬曬太陽。」，場面輕鬆搞笑。至於同行的袁文傑，則語出驚人：「大家好，我是袁文傑，這是我第一次來到台灣，我很開心呀，因為......可以看見有很多漂亮的妹妹。」引得現場女主持陳孝萱忍不住打趣笑提醒：「但是別亂把妹妹。」

當時陳煒還有點包包臉。（影片截圖）

主持人張菲在現場大讚兩人的外貌與氣質，並提到：「香港女孩子好像膚色都很健康」。陳煒笑稱：「對啊，老拍外景曬得黑黑的！」（影片截圖）

楊恭如則在旁笑。（影片截圖）

楊恭如投入玩遊戲。（影片截圖）

網民大讚：靚過晒當年大台啲花旦

縱觀影片，當時正值青春巔峰期的陳煒與楊恭如，不僅膚質狀態極佳，面對鏡頭更是自然不做作。不少網民重溫片段後均大讚兩位女神靚足多年，「Baby fat既煒哥，第1次見」、「陳煒保養得好好！27年後仍然是一位大美人！」、「楊恭如都係好靚」、「咁似日本妹」、「兩個靚到傻。」、「靚過晒當年大台啲花旦」。

袁文傑都keep得好好。（影片截圖）

同為亞姐冠軍情路各異 52歲陳煒事業愛情雙豐收

雖然陳煒與楊恭如有樣有身材，但兩人的感情道路卻同樣經歷過坎坷，如今的人生際遇亦大不相同。52歲的陳煒，是1996年亞洲小姐冠軍，入行後隨即獲亞視力捧，成為當家花旦；她曾與台灣商人顏志行有過一段婚姻，離婚後經歷了一段時間的沉澱與低潮。直到後來遇上同為經歷過婚姻挫折的醫美醫生陳國強，她才再次找到真正的愛情歸宿，兩人於2022年正式拉埋天窗，成為幸福人妻。

2016年陳煒邀請前夫擔任其飲食節目的嘉賓，仍以老公稱呼對方，雙方再見亦是朋友。（影片截圖）

陳煒憑住《宮心計2深宮計》中「太平公主」一角成為全港市民票選出來的「最受歡迎電視女角色」。（資料圖片）

除了有老公錫外，陳煒事業上也迎來新景象，2018年，她憑《宮心計2深宮計》「太平公主」贏得「最受歡迎電視女角色」，近年也多次入圍角逐「最佳女主角」，視后級實力獲肯定。而且陳煒保養得宜，至今身材依然窈窕、皮膚緊緻緊光滑，輪廓線條分明，完全看不出已年過半百。

陳煒2022年9月26日與醫生老公再婚。（資料圖片）

陳煒不時在社交平台派福利。（IG圖片）

楊恭如感情生活依然成謎

至於同樣52歲的楊恭如，則是1995年亞洲小姐冠軍，擁有四分一美國血統的她，標緻五官，曾獲封「最美亞姐」，當年也是不少人心目中的女神。楊恭如近年搬回出生地上海生活，與媽媽感情深厚，不時帶着媽媽四處旅遊歎世界，生活寫意。回顧其演藝生涯，最轟動的莫過於早年曾捲入上海首富周正毅的緋聞，更曾發生被公開掌摑事件。多年後她曾解釋當時不知道對方有家室，發現自己誤當第三者後感到很受傷。至今52歲的她感情生活一直成謎，未有傳出婚訊，近年活躍社交平台分享自由自在的生活。

楊恭如當年被封「最美亞姐」。（《風雲雄霸天下》劇照）

楊恭如（楊恭如微博照片）