63歲「功夫皇帝」李連杰機場包到冚背手佝僂　影迷心疼：老了心酸

現年63歲的「功夫皇帝」李連杰，與前妻黃秋燕及現任太太利智各育有兩個女兒。李連杰近年大幅減產，不但外貌被指出現「斷崖式衰老」，其健康狀況亦備受關注，甚至多次傳出死訊、病重等，直至去年入院進行手術後，外貌回春，更一度傳出他「換心續命」及「全身換血」等傳聞。不過李連杰其後否認換心傳聞。日前李連杰現身機場，包到冚的他顯得頗為怕凍，但一舉一動卻獲讚低調有禮！

李連杰（李連杰IG圖片）

李連杰曾發布游泳影片，表示胸口無手術疤痕。（微博＠李連杰）

李連杰機場包到冚 影迷心疼：老了好心酸

李連杰早前現身機場。從網民分享的影片可見，李連杰穿上長袖外套、長褲，加上Cap帽和太陽眼鏡，打扮隨意又低調，上機前包到冚，與身邊穿上短衫短褲的人群成鮮明對比。李連杰正在排隊辦理登機手續，有人為他推住大堆行李。他一邊排隊一邊影迷跟隨，李連杰一開始雖然沒太大表情，但過一會兒後卻笑起來，謙虛點頭婷腰回應影迷，似乎正在答謝影迷的愛戴，之後又舉起手指公比耶，親切又和善！然而李連杰背住手彎腰的姿勢，與電影上「好打得」威風凜凜形象相差甚遠，有網民心疼表示：「我的偶像老了，好心酸」、「看着就是很親切一老頭」。

李連杰、成龍。（李連杰IG圖片）

袁和平、李連杰、謝霆鋒、吳京、梁家輝、于適。（李連杰IG圖片）

李連杰近年被指偏心利智女兒獲平反

李連杰的健康狀況近年備受關注，而另一備受熱議的則是其感情生活。李連杰於1987年和同門師姐黃秋燕結婚。兩人從小在北京什剎海體校一起練武，黃秋燕比他大幾歲，在他還沒出名、最窮最無名的時候一路護持。兩人結婚後，1988年大女兒李思在美國出生，1989年二胎李苔蜜降生。在這期間，李連杰當時正在香港拍電影《龍在天涯》，在片場認識了剛獲得亞洲小姐冠軍的利智。他後來在採訪表示見到利智才知道甚麼叫愛，可以為她去死，可以不要名不要利。據報道指，李連杰在1990年通過一通越洋電話跟黃秋燕提出離婚，兩人1991年在美國正式辦完手續。

李連杰父親節曬出4女兒童年照，發文稱感謝陪伴。（微博@李連杰）

近年盛傳李連杰偏心與利智所生的兩位小女兒Jane與Jada，早前李連杰接受細女Jada訪問，李連杰首次透露，當年利智在他迎娶前便主動承諾會照顧兩位大姐姐，甚至在早年就為她們預留了一筆「足夠花到100歲」的安養資金。面對Jada再度辛辣質疑：「足夠是好，但這公平嗎？」李連杰解釋，利智不僅在美國與中國各買了一套房產送給兩位姐姐，更在她們自立後叮囑：「不用回報我，把錢拿去照顧你們的親生母親（黃秋燕）。」李連杰直言，利智的放手與大度，讓太太與兩位大女兒的關係非常親密，全家人每年都會聚會、打麻雀。

據報道指，李連杰當年與同門師姐黃秋燕離婚時，曾證實他是「淨身出戶」，將洛杉磯與北京的資產全留給前妻，並包辦女兒的撫養費。李連杰更透露，兩位大女兒生性低調，曾因不捨父親背負罵名而主動提出想澄清，但他豁達勸阻：「沒關係，妳們快樂，我就快樂。」

李連杰包到冚現身機場。（小紅書）

背手笑起來。（小紅書）

鞠躬多謝影迷。（小紅書）

有人幫手推喼。（小紅書）

舉起手指公。（小紅書）

網民讚他低調和善。（小紅書）

網民心疼李連杰老了。（小紅書）

李連杰父親節曬出4女兒童年照，發文稱感謝陪伴。（微博@李連杰）

李連杰父親節曬出4女兒童年照。（微博@李連杰）

李連杰父親節曬出4女兒童年照。（微博@李連杰）

李連杰曬出4女兒童年照。（微博@李連杰）

李連杰曬出4女兒童年照。（微博@李連杰）

李連杰與女兒。（微博@李連杰）