曹敏莉15歲大女出國留學志願做作家　撇甩爸爸影子遺傳媽媽尖下巴

43歲前港姐冠軍曹敏莉（Mandy）自2010年下嫁億萬金融才俊張家傑後，早已淡出幕前專心相夫教子，一家五口生活美滿。隨住暑假步入尾聲，Mandy近日在社交平台分享與15歲大女Dora在機場的合照，疑似為愛女出國留學送機。

Mandy曹敏莉罕曬泳照。（IG：@chomandylee）

曹敏莉係港姐冠軍級人馬。（IG：@chomandylee）

曹敏莉一家五口相當幸福。（曹敏莉微博圖片）

機場送別不捨愛女 Dora蛻變氣質美少女

從Mandy在IG Story上載的照片可見，兩母女在機場並肩留影。今年15歲的Dora擁有一身健康的小麥色肌膚，留著一把長直髮，身高更已經超越媽咪！以往Dora的外貌常被指似足爸爸，但如今女大十八變，逐漸撇甩爸爸的影子，完美遺傳了媽咪的標致尖下巴，五官越見精緻，散發出陣陣星味。

Mandy在照片中感觸留言：「ALL the best in HZ~Year 10」以及「I Miss you Dora …」，字裡行間充滿對女兒即將離家升學的不捨之情。

曹敏莉送囡囡出國留學。（IG：@chomandylee）

就讀星級名校品學兼優 去年出書成少年才女

Dora不僅越大越靚女，更是品學兼優的才女。Mandy對子女的教育相當重視，安排三名子女入讀深受富豪歡迎的漢基國際學校（CIS），該校校友位位非富則貴，包括李澤鉅、徐子淇以及劉鑾雄的子女。

Mandy曾受訪透露，大女Dora性格較為文靜，自7、8歲起已迷上《哈利波特》等奇幻書籍，志願是成為一名作家。Dora曾表示「Reading is my cup of tea」，她不僅熱愛閱讀，更將興趣化為行動，在2023年成功出版了自己的英文小說，小小年紀已經才華洋溢，絕對是美貌與智慧並重的優質星二代！

安排三子女讀國際名校。（IG：@chomandylee）

Dora成長相片。（IG：@chomandylee）

大女Dora已高過曹敏莉。（IG：@chomandylee）

大女Dora已高過曹敏莉。（IG：@chomandylee）

又瘦又靚！（IG：@chomandylee）

又瘦又靚！（IG：@chomandylee）