肥媽揭做搬運辛酸一人孭150磅麵粉　一原因做2年：洗衫手痛到大嗌

現年72歲的肥媽（Maria Cordero）第二任工程師外籍老公施曉洋在2020年因末期肺腺癌病逝，肥媽今住大埔2千萬豪宅弄孫為樂。肥媽曾經有兩段婚姻，第一段婚姻她飽受老公家暴兼出軌，令肥媽後生時要一個養6個，做搬運工養家。肥媽日前拍片剖白做搬運辛酸，一原因做足兩年零7個月。

席間可見肥媽、陳曼娜、王玉環三位富婆。（小紅書）

肥媽出席《中年好聲音4》活動。（葉志明 攝）

肥媽是《中年好聲音》人氣評判。（TVB）

肥媽養一家七口還債做搬運被嘲「白粉婆」

肥媽日前拍片透露，當年一個養6個細路，4個小孩要上學，另外兩個還是BB，還要被人呃欠債。至於「點解女人會揀搬運」，因當年因搬運公司在肥媽屋企附近。肥媽指當時告訴「朱太」要湊細路又要養家，「朱太」指：「你睇吓你拎唔拎得起啦！」肥媽心諗：「你搬唔起，你6個細路哥就冇飯食。」

肥媽與Rick十分恩愛。(fb圖片)

Maria Cordero（肥媽）第二任工程師外籍老公施曉洋在2020年因末期肺腺癌病逝。

最後肥媽「一嚟就嚟」，一人搬起約50KG麻包袋，肥媽只稱「小事啦！」肥媽憶述當年要孭麵粉：「50磅一包麵粉，我哋（孭）三包麵粉就係150磅（約68公斤），由街頭搬到街尾，仲要擺落部機器度，再將佢入篩、攞返出嚟攪、入包。」肥媽指做到成身至眼眶都是麵粉，故被嘲「白粉婆」。

肥媽自家農地！（截圖）

肥媽搬到手受傷：洗衫大聲嗌

肥媽一邊做搬運，一邊湊細路：「我朝早做好早餐，燙晒校服（畀）啲返學嘅（小孩），做完呢兩樣就仆去做搬運。晏就一個鐘就仆返嚟，又要整奶、煮飯畀佢哋食，又仆返去。收工又仆返嚟煮飯、洗衫，（問）『做好功課未呀？』」

肥媽搬到手都損，回家洗衫痛到大嗌，她說：「返到屋企又凍，洗衫（痛到）大聲嗌，一洗完衫搽啲凡士林，套個膠袋落隻手就瞓啦，朝早起身就做嘢。」肥媽做了兩年7個月，最後沒有取回部分退還金。她指做搬運做到有陰影，至今經過當年做搬運的地方還要兜路走，當年生活所迫也不敢想太多，惟有咬緊牙關堅持落去，「我冇諗過、要計還幾多個月（錢），當你一計就捱唔過㗎啦！」

肥媽憶當年做搬運辛酸。（小紅書@肥媽）

一人孭150磅麵粉。（小紅書@肥媽）

搬到手損。（小紅書@肥媽）

肥媽一人養6個細路。。（小紅書@肥媽）