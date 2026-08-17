《功夫女足》宣傳戰丨TVB黎芷珊贏氣氛　ViuTV谷德昭慘變見工面試

周星馳執導的電影《功夫女足》近日在香港上映，星爺為宣傳新片罕有地接受多間電視台專訪。昨晚（16日），由黎芷珊主持的TVB《一周星星》與谷德昭主持的ViuTV《爆谷一周》同晚播出。兩個訪問火速成為網民熱話，大家目前的焦點似乎已偏離了「電影好唔好睇」，而是瘋狂討論「邊個訪問做得比較好睇」。結果網民評價呈現兩極反差，TVB憑輕鬆氣氛贏盡掌聲，ViuTV則被狠批似足員工面試！

黎芷珊同周星馳識於微時。（IG@marialuisaleitao)

黎芷珊同劉嘉玲私下亦有交情。（IG@marialuisaleitao)

谷德昭做咗好多資料搜集。（IG@koktakchiu)

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緊湊行程大考驗 TVB梳化陣完勝ViuTV排排坐

原來當日的受訪行程猶如接力賽，極度考驗主持人的控場功力。據谷德昭在電台節目《晴朗》透露，電影公司安排在尖沙咀1881進行訪問，由TVB在「樓下」先拍，緊接再到ViuTV在「樓上」採訪，同場還有星馬媒體輪候，要無縫接力上咪，氣氛相當緊湊。

在座位布局上，兩個節目已展現出不同氛圍。TVB《一周星星》安排三人圍坐梳化的溫馨布局，黎芷珊坐在一旁，成功讓星爺卸下心防。相反，三季以來向來都將主持放側邊的《爆谷一周》，今次疑似受場地限制，罕有地安排谷德昭坐在中間，形成被網民詬病「主考官與考生」排排坐對峙格局，令整體氣氛顯得異常繃緊拘謹。

TVB《一周星星》安排三人圍坐梳化的溫馨布局，黎芷珊坐在一旁，成功讓星爺卸下心防。

三季以來向來都將主持放側邊的《爆谷一周》，今次疑似受場地限制，罕有地安排谷德昭坐在中間，形成被網民詬病「主考官與考生」排排坐對峙格局，令整體氣氛顯得異常繃緊拘謹。（IG@koktakchiu)

黎芷珊見周星馳即來個擁抱。（IG@marialuisaleitao)

黎芷珊見周星馳即來個擁抱。（IG@marialuisaleitao)

「師太」劉嘉玲成關鍵 黎芷珊神助攻大爆偉仔秘密

兩個訪問中，劉嘉玲的化學作用絕對是關鍵。與星爺相識於80年代的《430穿梭機》的黎芷珊，極懂得利用「師太」劉嘉玲作助攻。嘉玲姐在TVB訪問中反客為主，主動提議拉攏梁朝偉與星爺「復刻430」。當芷珊邀請眾人構思一個能打動星爺「出山」的角色時，嘉玲姐即拋出一個世紀構思：想老公梁朝偉與星爺再度合體主持《430穿梭機》！

星爺對此霸氣回應：「冇嘢係冇可能！」他更稱必定要原班人馬拍攝，除了譚玉瑛與芷珊外，更點名希望第一代主持張國強強勢助陣。芷珊聞言立即拜託嘉玲姐說服梁朝偉。

眾人越說越興奮，嘉玲姐更毫無預警地大爆老公與星爺入行前，曾私下用8米厘攝錄機拍過一齣短片，並當面質問星爺：「個底片去咗邊？」星爺聽罷一臉無辜地「𢯎頭」表示不知情，更幽默反擊：「嗰齣戲我打贏咗嘅，咁依家（底片）唔見咗，咁你話邊個收埋？」暗寸是偉仔刻意收埋黑歷史。此話一出全場捧腹大笑，嘉玲姐即笑言：「原來底片喺我度，呢次發達喇。」氣氛有如老友敘舊，火花四濺。

劉嘉玲落力拉攏周星馳同梁朝偉合作。（截圖）

不斷有笑聲。（截圖）

谷德昭冷場連連 「路蘭拍葉問」被批九唔搭八

反觀谷德昭在ViuTV的訪問，卻嚴肅地探討電影，加上嘉玲姐當時仍未看過成品，頻頻出現尷尬冷場。節目開場時，谷德昭極力推銷自己北上睇戲時「啲細路開心到喺場內跑來跑去」。然而，近日剛巧發生了陳凱琳兒子在餐廳被淋Cream的爭議事件，大眾對「細路周圍走」甚為反感，連嘉玲姐聽完都忍不住反問「會唔會好騷擾」，令場面一度不知如何回應。

當問到星爺何時復出幕前的問題時，對比TVB由嘉玲姐順水推舟，谷德昭就拋出一句：「如果路蘭（Christopher Nolan）搵你做葉問，你拍唔拍？」這條突兀的假設性問題被網民狠批「九唔搭八」，有網民分析指以星爺如今的地位不會輕言復出，這類問題顯得離地兼夾硬來。

（截圖）

與嘉玲擁抱。（截圖）

網民狂讚薑愈老愈辣 綠葉表現高下立見

節目播出後，Threads上掀起熱烈討論。大批網民直指「薑還是老的辣」，大讚黎芷珊表現出色，懂得引導嘉玲姐做主導，自己退居半個主持。而谷德昭則被批「太恭敬」，似員工訪問老闆又要顧及公正。不過亦有網民為谷導平反，認為《爆谷一周》偏向講電影，確實挖到更多幕後製作故事。

此外，兩邊同場嘉賓的表現亦被拿來比較。網民大讚TVB陣營的林子聰與張繼聰十分識做，懂得主動叫前輩繼續講，不介意被冷待；相反ViuTV陣營的編劇何穎璇（Hunny）則被批發言太多，令兩個訪問高下立見。

嘉玲落力搞氣氛。（IG@koktakchiu)