《東張》及《中聲4》坐擁收視冠軍　《三代同糖》首播即跌0.3點

無綫公布上周（10日至16日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》及《中年好聲音4》於跨平台直播收視最高均為21.2點，雙雙榮膺收視冠軍。

《東張西望》收視冠軍。(節目截圖)

翡翠台上周一至五收視如下，《東張西望》最高收視21.2點（136萬觀眾），比上周最高收視21.7點（140萬觀眾），上升了0.5點；車婉婉、吳若希及李茵彤主演全新處境劇《愛．回家之三代同糖》上周首播，最高收視19.5點（125萬觀眾），比上周最高收視19.8點（127萬觀眾），下跌了0.3點；由高海寧、馬國明、何廣沛、郭柏妍主演輕鬆愛情小品劇《夫妻的博弈》最高收視19.3點（124萬觀眾），比上周最高收視20.1點（129萬觀眾），下跌了0.8點；譚俊彥、陳曉華、林秀怡及梁凱晴攜手主持，健康資訊節目《重症解密》最高收視15.6點（101萬觀眾），比上周最高收視15.9點（102萬觀眾），下跌了0.3點；外購劇《翻身蜜語》最高收視12.8點（82萬觀眾），比上周最高收視13.4點（87萬觀眾），下跌了0.8點。

愛．回家之三代同糖》上周首播，最高收視19.5點（125萬觀眾）。(《愛．回家之三代同糖》截圖)

周六晚阮兆祥主持資訊節目《香港系列之細間始終你好》最高收視15.5點（100萬觀眾），比上周最高收視16點（103萬觀眾），下跌了0.5點；《唱錢》最高收視13.3點（85萬觀眾），比上周最高收視13點（83萬觀眾），上升了0.3點。

阮兆祥主持資訊節目《香港系列之細間始終你好》最高收視15.5點（100萬觀眾）。（陳順禎攝）

周日晚真人騷《中年好聲音4》舉行「衛蘭之夜」，請來衛蘭擔任嘉賓評審，最高收視21.2點（136萬觀眾），與上周最高收視21.2點（136萬觀眾）平手；《香港小姐從化行》最高收視13.2點（85萬觀眾），比上周《香港小姐湘遇記》最高收視15.5點（100萬觀眾），下跌了2.3點。