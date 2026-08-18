湯令山考車牌肥足4次　好友Teddy Fan勸放棄：你天賦去晒寫歌度

湯令山（Gareth.T）昨日（17日）在社交平台貼出4張考車成績表， 4張全在路試「丙部」欄目被印上「不合格Fail」，證實他已連續考車牌失敗4次，原因包括「駕駛錯誤導致考牌主任採取行動」、「未能充份使用駕駛鏡」等！Gareth對此顯得相當崩潰無奈，引用《早到的U》歌詞：「媽的，又是這樣」表達心情。

（IG@gareth_tong）

（Threads@gareth_tong）

洪嘉豪留言抽水 好友Teddy Fan勸放棄：做Uber小王子

帖文一出，同門歌手洪嘉豪（Kaho）率先留言改歌詞接龍：「接個龍先 考了車，牌就不來 肥4次，陸續有來」而Gareth的好友兼結他手范梓謙（Teddy Fan）亦不留情面地給予「真誠建議」，笑指：「你個天賦全部去晒寫歌度……Bro 聽我講，你應該繼續call Uber，做Uber小王子」，勸他不如索性放棄考車。

（IG@teddyfanguitar）

粉絲洗版勸退 引用歌詞：世事沒如果 別再冀盼如果

除了同門好友大開玩笑，不少網民及粉絲亦拿Gareth名曲《用背脊唱情歌》等作品大玩歌名梗，留言笑指：「世事沒如果 別再冀盼如果」、「為第4次fail 要改『早到的U』做『遲到的P』」。更有不少網民為了全港道路使用者安全著想，齊齊勸告Gareth繼續搭車就好：「為咗道路使用者安全，請唔好再考了」、「道路炸彈💣湯令山（？）😭不如叫返uber」。不過連炒四次確實有點誇張，究竟真有其事還是又是新歌宣傳呢？