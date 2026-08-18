Plan V鬧內訌侯雋熙離隊　陳昊廷指不被尊重矛頭直指兩名成員

由TVB音樂選秀節目《聲夢傳奇2》其中五名參賽者彭家賢、侯雋熙、陳昊廷、江廷慧、李茵彤於2024年組成的「Plan V」，昨日（17日）突然在社交平台鬧出不和，先是貼出侯雋熙（Duncan）退出組合，再來就是陳昊廷發文表示不被尊重而退出組合。

組合「Plan V」由《聲夢傳奇2》的李茵彤、江廷慧、侯雋熙、彭家賢及陳昊廷組成。（葉志明 攝）

侯雋熙退出Plan V

Plan V先在社交平台發文表示有人事變動：「成員Duncan正式退出Plan V，不再參與組合所有音樂創作、作品發行、公開演出及團隊事務。」他們指退出是Duncan的個人決定，並表示團隊內部花了一段時間重新調整，之後會盡快回復正常。不過相隔數分鐘後，另一成員陳昊廷就在社交平台發文，表示Plan V帳號內所發的聲明自己並不知情，更是成員跳過了他而發布的。

侯雋熙係一名實力唱將。(ig@duncanhowj)

成員Duncan正式退出Plan V。(IG圖片)

陳昊廷直指成員中有兩位私自發布聲明

陳昊廷直指成員中有兩位私自發布聲明：「該兩位成員的行為，完全漠視及不尊重本人與其他成員，而對於他們口中 Plan V 的未來計劃，本人亦未被告知。基於雙方已失去基本的信任與尊重，本人宣佈：即日起無限期退出『Plan V』頻道的所有拍攝及演出，並停止參與一切以該組合名義進行的活動。對於此事，本人深表遺憾。」其後有網民在社交平台發文問發生什麼事及這名成員到底是誰，陳昊廷亦有標籤了兩名成員（江廷慧、彭家賢），相信就是他所指私下發布聲明的成員。

陳昊廷直指成員中有兩位私自發布聲明。(IG圖片)