鍾翠詩突披嫁衣分享婚紗照　網民紛紛留言送祝福猜測是否好事近

26歲的2024年落選港姐鍾翠詩在社交平台分享了一輯披嫁衣的照片，立即引起不少網民的猜測。她分享了兩套極具魅力的婚紗並寫下：「Love like a dream！」她穿上流行的魚尾婚紗，貼身的剪裁展現出玲瓏有致的曲線，配以蕾絲與閃片的點綴，尤其是深V低胸設計吸引了眾人目光。另一套婚紗則具有夢幻的輕紗泡泡袖，平衡了整體的性感與甜美，每套婚紗都充分展現了她的完美身材與獨特風格。

鍾翠詩分享了一輯披嫁衣的照片。(ig@_tracychung)

鍾翠詩在純白階梯上露出甜美笑容

照片拍攝地的佈置同樣用心，以向日葵花海為背景，鍾翠詩在純白階梯上露出甜美笑容，幸福感滿滿。在其中一張照片中，她躺在地上，薄紗輕拂臉龐，散發著迷人的氣息與優雅氣質，網民紛紛讚美她的身材與氣質，同時許多人誤以為她即將出嫁。

鍾翠詩在純白階梯上露出甜美笑容。(ig@_tracychung)

鍾翠詩被親戚稱「高檔雞」

儘管鍾翠詩在2023年獲得《溫哥華華裔小姐競選》亞軍及最上鏡小姐，以及在2024年《香港小姐競選》中進入十強並加入TVB，但她仍面對來自家人的白眼。親戚對她的事業不以為然，甚至稱她為「高檔雞」，這讓鍾翠詩感到痛苦難受。不過鍾翠詩依然堅持追夢之路，在娛樂圈中力求突破。

親戚對鍾翠詩的事業不以為然，甚至稱她為「高檔雞」。(ig@_tracychung)

鍾翠詩被親戚稱「高檔雞」。(ig@_tracychung)

鍾翠詩在2023年獲得《溫哥華華裔小姐競選》亞軍及最上鏡小姐。(ig@_tracychung)

鍾翠詩突披嫁衣。(ig@_tracychung)

鍾翠詩分享婚紗照。(ig@_tracychung)

網民紛紛留言送祝福鍾翠詩。(ig@_tracychung)