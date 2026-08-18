梁葆貞疑寸薛家燕愛出風頭惹熱議　大讚成龍有義氣汪明荃人品好

現年89歲的梁葆貞早年憑TVB經典處境劇《香港81》系列中飾演「順嫂」一角深入民心，令觀眾留下深刻印象。已退休30年的梁葆貞早已移居加拿大安享晚年生活，日前她現身李婉華YouTube頻道接受訪問，爆料指當年獲成龍教路向TVB「報細數」的趣事，更大讚汪明荃、李司棋人品好，不過提到薛家燕時，梁葆貞的一句話竟然引起網民熱議。

《香港81》的懋叔（黃新）、順嫂（梁葆貞）於第35集登場，分別飾演例湯的姨丈姨媽。（影片截圖）

梁葆貞近況曝光容光煥發勁精靈。（IG/@anitayuenwahlee）

梁葆貞因一句話被網民指明寸薛家燕愛出風頭？

梁葆貞在節目中分享與不同明星相處細節，提到多年前與李司棋因拍攝《真情》而建立了友誼，大讚李司棋為人非常好，更分享拍攝大合照時二人私下的對話，不過言論就被網民質疑明寸薛家燕。梁葆貞表示拍攝合照時，薛家燕一定會坐在頭一行：「我同佢（李司棋）緊係企後面，佢又望下我，『你做咩企後面』，我又話『你做咩企後面』，佢話『同道中人囉』，我話『係囉，呢啲位畀啲名人坐啦』，特別個薛家燕！」

梁葆貞日前現身李婉華YouTube頻道接受訪問，同場還有周秀蘭。（李婉華YouTube頻道畫面）

梁葆貞因一句話被網民指明寸薛家燕愛出風頭？（資料圖片）

梁葆貞一句「特別嗰個薛家燕」隨即引起網民熱議，有網民認為這句話帶有弦外之音，更留言表示：「『特別個薛家燕..』佢不嬲LIKE出風頭」、「佢哋拍真情日對夜對咗好多年。當然係見識過好多嘢先會講出呢句嘢。企前面嘅人多的是，點解會特別講佢。訪問入面三個都前藝人，點解會笑到咁，就係因為知道有人為咗出風頭做過好多小動作😂」更有留言重提她當年主持電台節目時，被指經常講是非：「每日就喺度講其他藝人是非」。不過，亦有大量網民為薛家燕平反，認為梁葆貞的說法只是朋友間的玩笑。友人認為薛家燕熱情、交際手腕高是為了工作，都應值得敬佩，認為前輩的行事作風各有不同。

梁葆貞一句「特別嗰個薛家燕」隨即引起網民熱議，有網民認為這句話帶有弦外之音，更留言表示：「『特別個薛家燕..』佢不嬲LIKE出風頭」。（threads）

梁葆貞一句話引起網民熱議。（threads）

梁葆貞爆成龍教路向TVB「報細數」

此外，梁葆貞亦分享了與不同明星相處細節，梁葆貞大爆國際巨星成龍曾教她如何應對公司分拆片酬。她憶述當年拍電影時，成龍對她非常尊敬，更主動教她向TVB「報細數」，由於當時自己身為無綫藝員，外出拍戲需要按拍攝日數上繳部份酬勞給公司，成龍聞言後提議她將五日的拍攝日數報少至兩日。當時梁葆貞擔心會被公司發現，但成龍拍心口保證指他是最高話事人，更指成龍是心疼自己捱夜拍攝，希望令她賺更多，更保證有角色適合她會再找她工作。梁葆貞更大讚成龍有義氣，為人爽直幽默令她印象新深刻。

梁葆貞爆成龍教路向TVB「報細數」，更大讚成龍為人爽直有義氣。（資料圖片）

梁葆貞大讚汪明荃對她的關懷備至

至於提到汪明荃時，梁葆貞就大讚對方雖然外表「好鬼cool」，但對她非常好。她憶述有次汪明荃親自過來邀請她與羅蘭合照，其後更強勢要求她加入八和會館：「佢（汪明荃）做八和會長，佢就話『你聽日冇通告？你聽日去八和』，我話『我唔係八和（會員）喎，我而家唔係做粵劇』，佢話『你紅褲仔出身就要入八和。而家好多人都唔係做粵劇啦……你係呢行㗎嘛！你老竇都係呢行，做過會長㗎』，咁佢對我都冇乜架子嘅，咁咪入咗囉……」梁葆貞笑言雖然汪明荃很強勢，但其實是出於一番好意，更對自己關懷備至。