《愛回家》崔錦棠遇車禍攔腰撞的士　天生右耳缺半曾被人當眾羞辱

於《愛回家.開心速遞》中飾演Andy的藝人崔錦棠今日（18日）青衣清心街大王下村對開發生交通意外，他駕駛BYD沿楓樹窩路行駛，至清心街交界攔腰撞的士右邊車身。他在場稱，的士由清心街右轉出楓樹窩路：「偷個路口（向右轉）無expect可以咁樣，好短，兩秒都唔肯定。」

崔錦棠手指受傷，在場接受檢查後送院。（ 黃煦緻攝）

BYD車頭損毀。（黃煦緻攝）

天生右耳缺半曾被人當眾羞辱

崔錦棠曾接受《香港01》專訪時表示，自己天生右耳沒有上面半截耳朵，只有耳珠，小時候因讀書成績不佳，曾被小學老師當住全班同學面前羞辱：「佢話：『崔錦棠你又唔交功課，你隻耳仔都已經咁樣㗎啦，你仲要唔俾心機讀書！』」出來社會工作後，崔錦棠習慣用頭髮遮掩缺陷。直至拍電視劇《天命》，監製叫崔錦棠剃頭，他問監製：「我剃頭，咁我隻耳你唔介意咁樣出嘅？」監製稱不介意，令崔錦棠開始露出右耳拍劇。惟崔錦棠對缺陷仍耿耿於懷，更懷疑自己不適合做演員。一次與曾偉權、關永忠監製聚會，想不到前者一番說話，使崔錦棠動容釋懷。他說：「有次出嚟踢完波我同關永忠講『我隻耳仔咁樣』，咁啱佢約完我之後約咗曾偉權，權權嚟到，忠哥同曾偉權講：「嗱你話啦，做演員隻耳仔咁有冇問題？』權權話：『不如我同你講件事，大家都知呂良偉有條疤痕，佢當時好介意，但最後條疤痕做咗佢特色囉！」崔錦棠聽後眼濕濕，多年來對曾偉權仍心懷感激。

崔錦棠拍《天命》要露出右耳。（受訪者提供圖片）