五索破天荒搞品牌KOL聚會提攜新面孔　自爆終極I人激讚Bob女有禮

近年爆紅的「五索」鍾睿心（Rachel），與身家以百億計的67歲大生銀行主席馬清鏗育有4名子女，深得馬生寵愛的她經常周遊列國歎世界，幸福富貴生活令人羨慕。不過五索並沒有安於過少奶奶的生活，即使背後有馬生雄厚的財力撐腰，她仍堅決要努力發展自己的事業，令自己活得更有底氣。近年，「五索」積極轉型經營個人健康美容網購及代理生意。據悉，其品牌業務拓展迅速，團隊規模宣稱已發展至近50人。日前，五索更再下一城，為品牌搞活動！



五索的品牌Richsis的KOL Event特別打破傳統模式，未有刻意堆砌大牌明星，反而特意起用並提攜一班年輕的新面孔。（IG/@5kidsokma）

讚Bob女林霏兒極具家教 提攜年輕新面孔打破傳統

與傳統品牌活動不同，今次Richsis的KOL Event特別打破傳統模式，未有刻意堆砌大牌明星，反而特意起用並提攜一班年輕的新面孔。五索表示自己明白做KOL的不易，現今許多年輕創作者與新晉KOL具備潛力與活力，「佢哋缺嘅其實只係一個證明自己嘅機會」，希望透過品牌平台為新一代提供更多曝光與發展空間。

Richsis首次舉辦KOL線下見面。（IG/@5kidsokma）

五索當日悉心打扮，Dior粉色連身裙和頸鏈配上巨型鑽戒，造型高貴大方。在眾多到場支持的嘉賓中，Bob的18歲大女林霏兒（Faye）現身成為焦點之一。五索對這名後輩讚不絕口，特別提到Faye現場表現非常有禮貌、極具家教，展現出優秀的家庭教育與涵養。

五索大讚林霏兒（Faye）非常有禮貌。（IG/@5kidsokma）

Bob的大女林霏兒（Faye）現身成為焦點之一。（IG/@5kidsokma）

實踐「新時代女性獨立自強」理念 自認「終極I人」成就解鎖

成立品牌以來，Richsis一直以鼓勵女性獨立自強、建立個人事業底氣為核心理念。不過五索坦言，自己私下是個「終極I人」，出席活動對她而言是「二十級困難」的挑戰，今次更是鼓起兩年勇氣才促成活動發生：「老實講、平時我出街食飯都唔想(有好西除外），今次可以邀請到好多朋友，同未見過嘅嘉賓KOL線下見面，佢哋個個都超級nice，😹原來內心嘅恐懼同事實相反的！」

五索更表示創立品牌本意是「鼓勵所有女性幫佢哋自己站起來」，沒想到今次活動反而先幫了自己突破心魔。她非常感激同事與一眾KOL現場支持，並預告未來將會舉辦更多線下活動，繼續推動女性自強與創業精神。

五索自認「終極I人」成就解鎖！（IG/@5kidsokma）

五索預告未來將會舉辦更多活動，令人期待！（IG/@5kidsokma）