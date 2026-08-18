大龍鳳｜21場圓滿落幕廖子妤何嘉莉落淚　天下一幕乘勝狙擊推新劇

「天下一幕」改編自龍文康作品，頭炮舞台劇《大龍鳳》，由張繼聰、張志敏、郭芙聯手監製，朱栢謙執導兼演出，演員包括：廖子妤、何嘉莉、吳冰、徐浩昌、黃梓僑、湯君慈、許月湘、趙君瑜 、李玗蓁、黃詩詠等，前日（16號）公演第21場後圓滿落幕，身為監製之一的張繼聰對於首次合作的一班演員表現讚賞的說：「真的很出色，我也被他們的努力所感動，大家一齊相處了近三個月，此刻完結之後，一定有一份失落感，我覺得參演舞台劇，其中最珍貴就是在一段時間一齊共過患難，彼此友誼會加深。很難得的經歷。」

監製之一的張繼聰，對於首次合作的一班演員表現讚賞。（劇組提供）

一連21場的舞台劇《大龍鳳》，順利圓滿結束。（劇組提供）

尾場道具出小意外 肥腸被困後台上重演

提到前日最後一場演出發生了小意外，現場場景的一道門突然壞了鎖，令正要演出的肥腸（徐浩昌）被困於內難以完成該一幕。阿聰正能量的說：「我們每一個都希望尾場能有一個完美演出。但往往這個世界就會發生一些突發事件，即是有時個天想玩你，你就要同個天一齊玩，縱使不完美，但你可以令它變成特別！」為補償觀眾錯失的一幕，在阿聰的安排下，幾位演員廖子妤、朱栢謙、吳冰、徐浩昌、黃梓僑等重演了這精彩一幕，在一片掌聲及歡呼聲下圓滿的完場。

肥腸（徐浩昌）在尾場演出遇小意外，未能完美演出，但留難忘回憶。（劇組提供）

至於在台上被反鎖的徐浩昌與其他拍檔，臨危不亂，現場執生的處理危機。肥腸感恩的說：「當時我意外被反鎖在室內，事發突然，我來不及多想，第一時間便在現場嘗試掙開門鎖、嘗試各種方法脫困。正當我尚未完全反應過來之際，現場工作人員已迅速趕至我旁邊協助，並立即指引我從另一道門離開，順利化解突發狀況。事後回想，我反而覺得這件事發生在最後一場公演，是一件非常幸運且難得的事。倘若意外出現在演出前期，我們必定會倍感緊張，當時的默契與應變經驗亦尚未成熟，未必能如此從容處理。正因為是最後一場演出，團隊所有人的狀態、默契與臨場應變能力都已達到最成熟的階段，因此能輕鬆、冷靜地化解突發狀況，亦如前輩所言，21場的演出歷程順利平穩，幾乎沒有遇上任何突發危機，從某個角度來說，舞台歷練反而略顯不夠完整。因此我十分慶幸，在最後一場的演出，我們親身經歷並順利化解了這次小危機，不僅沒有影響演出效果，反而讓觀眾看得投入、全程氣氛歡樂。劇組所有人都一致認為，這場尾場的小小插曲，為我們整個21場的演出旅程，畫上了最圓滿、最完整的句點。」

朱栢謙在《大龍鳳》身兼演員及導演。（劇組提供）

廖子妤︰「我向來不善告別，對分離一直抱有執念與不捨」

廖子妤感觸的說：「回顧今次舞台劇由排練至演出，整個過程的點點滴滴都充滿樂趣。轉眼間21場演出已來到最後一場。我向來不善告別，對分離一直抱有執念與不捨。但經歷這段旅程後，我有了全新的感悟：不必懼怕離別，分離是人生常態，正因為有分離，才會有久別重逢的驚喜。今日過後，我們不再是陌生的相遇，而是擁有共同美好回憶的夥伴。我永遠會記得2026年的夏天，這段滿是歡笑與溫暖的舞台時光。」

廖子妤演出《大龍鳳》最後一場後，在台上表示︰「我向來不善告別，對分離一直抱有執念與不捨」（劇組提供）

而在最後一天的演出，何嘉莉開show前後也數度落淚：「歷經21場演出，這段旅程正式畫上句點。整整一個星期，內心始終滿懷不捨，今日終於得以釋放積攢已久的情緒，哭了好幾遍！今日我的兒子也來捧場，兩位年幼女兒未有看我的演出，但一家人也完場後一起合照留念，令整件事變得圓滿溫馨，也為這段難忘的舞台時光，增添了一份溫馨暖意。」

至於首次參與舞台劇的新人黃梓僑（Elvin)也在開show前，獨自一人的坐在舞台一角，再次感受及緬懷過去20場的演出經歷，感慨的說：「其實不只是今日，早在幾日前，內心的不捨就已湧現，今日中午場演出過後，我們就要正式告謝這段舞台旅程、回歸平常生活。」早前Elvin在其中一次謝幕的時候，搞笑的將朱栢謙的名字讀錯朱栢康，前日的尾場朱栢康到場為哥哥打氣，完場後Elvin在後台與兩位朱大佬相遇並合照，承諾不會再將兩人的名字搞錯，場面搞笑。

參與《大龍鳳》演出的許月湘，剛過生日，坦言第一次在舞台上度過生日，感覺幸福和留下一個特別的回憶。（劇組提供）

此外，阿聰乘勢出擊在台上推介「天下一幕」（one cool stage)將於2027年1月推出全新舞台劇作品《Rabbit Hole 心渦》「這是一部改編自國外知名獲獎劇本，有別於以往的喜劇風格，這是一部偏正劇的作品，講述了一個家庭的治愈之旅，劇中演員韋羅莎、余安安、譚旻萱及我本人張繼聰，期待大家明年1月走進劇場支持我們的全新作品。」