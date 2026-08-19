古巨基生日曝光一家四口合照　58歲高齡太太生二胎挑戰生育極限

「基仔」古巨基日前喜迎生日，圈中好友紛紛為他送上祝賀！經理人霍汶希（Mani）、樂壇天后容祖兒（Joey）以及蔡卓妍（阿Sa）等好姊妹親自到場慶祝，場面熱鬧又溫馨。Mani更於社交平台曬出聚會靚相，首度曝光古巨基一家四口的溫馨合照！相中見細仔面圓圓、手腳肉呼呼，造型極之可愛，吸引大批網民及粉絲留言激讚：「細仔好肉肉、好萌啊！」、「一家人好幸福，基仔生日快樂！」



私下超老友！（IG/@manifokfok）

58歲Lorraine挑戰極限追第二胎

古巨基與太太陳韻晴（Lorraine）婚後向來恩愛，繼長子Kuson後，基仔於2026年元旦無預警報喜，宣布太太成功高齡產下第二胎。現年58歲的Lorraine以超高齡之姿順利誕下細仔，堪稱挑戰醫學與生理極限！如今細仔順利成長，手腳肉呼呼、模樣討喜，與哥哥Kuson簡直如出一轍，為家族再添歡笑。

一家四口好有愛！（IG/@manifokfok）

古巨基趁母親節曬三父子溫馨自拍照。（IG圖片）

圈中公認「廿四孝爹哋」 曾穿太空服登台陪仔幼稚園畢業

古巨基一直是圈中公認的「廿四孝爹哋」兼「愛妻號」。自升格人父後，他便主動大幅減產，將大部分時間與心力投放在家庭上，親力親為陪伴兒子成長。在今年大仔Kuson的幼稚園畢業典禮上，基仔為了給兒子留下一個難忘的童年回憶，更完全放下明星架子，親自穿上重型太空服裝備，化身「太空人」驚喜亮相，登台與一眾小朋友同台表演。他在台上賣力演出，親和力十足，獲全場家長激讚是「神仙爸爸」！

古巨基表演。（抖音）