馬德鐘父子檔行時裝騷氣場全開　28歲馬在驤身高190cm基因強大

現年58歲的視帝馬德鐘一向高大有型，他與太太張筱蘭的兒子馬在驤（Xiang）遺傳了爸爸的模特兒身材，身高超過190cm，兩父子更曾在TVB劇集《我家無難事》中演出。日前馬德鐘與馬在驤獲品牌邀請，以父子檔陣容齊齊亮相時裝騷行Catwalk。兩人在T台上盡展超強氣場，帥氣程度不相上下，同框合照更被網民大讚比起父子更像一對「型男兄弟」！

馬在驤（Xiang）遺傳了爸爸馬德鐘的模特兒身材。（IG@mazai132）

馬在驤（Xiang）遺傳了爸爸馬德鐘的模特兒身材。（IG@mazai132）

兩父子更曾在TVB劇集《我家無難事》中演出。（資料圖片）

馬德鐘父子檔亮相時裝騷 與190cm兒子馬在驤同框極吸睛

相中所見，作為圈中凍齡男神代表的馬德鐘身穿一套深色精緻雙排扣西裝外套，內搭亮藍色襯衫，再配戴黑框眼鏡，整體造型既優雅又具時尚感，舉手投足都展現出成熟穩重的紳士魅力。而馬在驤當日亦狀態極佳，身穿暗花雙排扣西裝外套的他，搭配寬鬆西褲及皮鞋，在T台上步履自信、眼神堅定，展現出極強的模特兒專業風範。兩父子身高相近、氣場十足，在人群中相當搶眼！

型！（IG@joema_tak_chung）

父子檔！（IG@joema_tak_chung）

馬德鐘父子同琦琦合照。（IG@joema_tak_chung）

時裝騷。（IG@joema_tak_chung）

氣場十足！（IG@mazai132）

氣場十足！（IG@mazai132）

行Catwalk。（IG@mazai132）

身形高大。（IG@mazai132）

父子檔極吸睛！（IG@mazai132）

父子檔極吸睛！（IG@joema_tak_chung）

馬在驤是游泳健將曾奪8金 機械工程一級榮譽畢業

馬在驤中學時曾就讀香港法國國際學校，專長是游泳，曾代表學校於澳洲雪梨比賽，奪下8個個人金牌及全場總冠軍。2018年3月馬在驤赴澳洲讀大學，攻讀機械工程課程，2022年更以一級榮譽畢業！一向鍾情外籍美女的馬在驤，與美國女飛魚Marissa分手後，曾與同在澳洲讀大學的芬蘭藉女泳手Carita Luukkanen拍拖，兩人更一起出席活動，當時張筱蘭公開大讚Carita是好女仔，不過兩人最後亦分手收場。去年9月馬在驤帶同新歡Shakila出席Hermès時裝騷，據知女方名為Shakila Mohazab，是一名演員兼模特兒，身高163cm，身材火辣。今年6月馬在驤迎來28歲生日，他更大曬與女友的合照，高調放閃！

基因強大。（IG@mazai132）

馬在驤是游泳健將。（微博@馬德鐘JM）

馬在驤獲機械工程一級榮譽學士學位。（張筱蘭微博圖片）

馬在驤與美國女飛魚Marissa是大學同學。（IG@marissaemartin）

馬在驤曾與同在澳洲讀大學的芬蘭藉女泳手Carita Luukkanen拍拖。（IG截圖）

去年9月馬在驤帶同新歡Shakila出席Hermès時裝騷。（IG@mazai132）

馬在驤與新女友合照。（IG@mazai132）

28歲生日！（IG@mazai132）

高調放閃！（IG@mazai132）

馬在驤女友Shakila身材火辣。（IG@shakilazab）

蜜運中。（IG@mazai132）

蜜運中。（IG@mazai132）

甜蜜。（IG@mazai132）

Shakila Mohazab是一名演員兼模特兒。（IG@shakilazab）