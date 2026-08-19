TVB御用丑角與酒飲吧老闆離婚58歲姪仔照顧　遊泰國超市貼地掃貨

現年58歲的藝人馬蹄露，早年憑《真情》中「May May」一角深入民心，一向以愛國形象示人，2019年曾在旺角與示威者發生衝突，遭到私刑圍毆。近年她轉戰內地發展積極經營社交平台直播，惟成績一直平平。然而今年馬蹄露的直播間突然出現驚人反轉，由昔日的冷清變得萬人空巷，人數破3萬，網民狂送昂貴禮物，更令她一度激動至情緒崩潰，對住鏡頭深深鞠躬，語帶哽咽地說出一句辛酸感言：「謝謝大家，我終於能交得起電費了。」而馬蹄露近日與姪仔馬米高到泰國旅行，食好住好兼曬靚錶，生活富貴。

馬米高是馬蹄露侄仔。（IG@mamaigo）

馬蹄露情緒崩潰！（截圖）

馬蹄露與姪仔馬米高遊泰國

馬蹄露日前在內地社交平台分享片段，從片段中可見，他與姪仔馬米高前往泰國旅遊。馬蹄露表現得相當興奮，她在泰國行超市，開心介紹超市食品。之後她又和馬米高去掃貨兼歎泰國菜，期間她帶了銀色靚錶，雖然早前疑似經濟拮据，但自從在內地人氣暴升後，生活質素又好起來。馬蹄露與馬米高又玩又笑，笑到「見牙唔見眼」，看來單身生活過得相當不錯。

馬蹄露貴妃Look。（微博/@馬蹄露Celine）

馬蹄露表情多多玩吹兵兵波。（梁碧玲攝）

馬蹄露曾結婚

馬蹄露曾在1995年與酒吧老闆Victor結婚，但2年後便離婚，之後其實她亦有多段情緣，但可惜最後都是分手收場。現在的馬蹄露仍然是單身，早前她接到楊明、莊思明花球後應該很快便可以覓得良緣，而她接到花球的影片亦在網上瘋傳。

馬蹄露遊泰國。（小紅書）

好開心。（小紅書）

暗騷靚錶。（小紅書）

與姪仔馬米高。（小紅書）

歎美食。（小紅書）