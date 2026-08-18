《愛回家》Andy崔錦棠車禍左手虎口𠝹傷縫9針　整傷頸：傷勢好深

於《愛・回家開心速遞》中飾演Andy的藝人崔錦棠今日（18日）青衣清心街大王下村對開發生交通意外，他駕駛BYD沿楓樹窩路行駛，至清心街交界攔腰撞的士右邊車身。他在場稱，的士由清心街右轉出楓樹窩路：「偷個路口（向右轉）無expect可以咁樣，好短，兩秒都唔肯定。」崔錦棠接受《香港01》訪問，透露當時剛教完跑步收工離去，怎料突然出事。

崔錦棠手腕受傷，面露痛楚神情。（黃照緻攝）

崔錦棠接受酒精呼氣測試。（黃照緻攝）

崔錦棠在場接受檢查後送院。（黃煦緻攝）

崔錦棠左手虎口𠝹傷縫9針

崔錦棠意外後受訪，他正離開醫院，並指左手虎口被𠝹傷，縫了9針，「而家冇乜嘢，傷勢處理咗。左手虎口𠝹親縫咗9針，但傷勢好深，最緊要唔好爆線。消防員都好好，見我無大礙叫我坐埋一邊，處理其他傷者先，佢哋話可能氣袋𠝹爆手，我就覺得係軚盤。除咗手痛、仲有頸痛、肌肉痛。而家啱啱離開醫院，醫生話兩星期後拆線，可能之後自己睇私家醫院，而家仲未定神。」

崔錦棠與《愛回家》演員關係融洽。。（網上圖片）

崔錦棠曾因右耳自卑。（網上圖片）

崔錦棠靠《愛・回家》煞科內地人氣上升

崔錦棠透露出意外後要休息一星期，下星期無法出賽，「傷口唔好濕水，盡量唔好出汗，頭一個禮拜唞吓，再睇吓點樣。」不幸中的大幸是崔錦棠7月已完成劇集《模範律師團》、《Project A》拍攝，再加上原打算為比賽休息兩星期，故不影響工作。

除了拍劇，崔錦棠還有教跑步班、體育組講波維生。他透露內地抖音有人私信他邀合作，但未核實對方身份，而他靠《愛・回家》煞科內地人氣有所提升，「《愛・回家》威力太大，啲follower多咗幾百、幾百咁上，有個Post仲有十幾萬View。」崔錦棠指意外後《愛・回家》一班同事亦有發訊息慰問他，崔錦棠亦感動指「佢哋好好」，同劇演員感情極佳。