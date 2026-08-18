元朗大狗咬死兩小狗震驚全城 黃淑曼心痛發聲：一定要拉狗繩

元朗昨日（17日）發生60公斤大狗20分鐘內先後咬死兩隻小狗的慘劇，事件引發社會廣泛關注與討論。歌手黃淑曼今日（18/8）出席活動時，亦有就此事接受《香港01》訪問，坦言自己密切關注事件的進展，並對兩隻小狗的離世感到非常心痛。

黃淑曼今日出席活動。（吳子生攝）

曾為狗義工的黃淑曼心痛表示：「我覺得每一個生命嘅離開都係非常之值得令人心痛，我自己都有關注嗰個事件啦。但同時因為我最新知道嘅資訊就係，隻大狗係有晶片啦同埋有主人嘅，但就暫時好似未搵到個主人咁樣啦。我覺得係一件非常心痛嘅事，冇人想遇到咁樣嘅事情。」

提到大狗出街的安全問題，黃淑曼呼籲狗主必須拉緊牽引繩：「都係希望大家可以，戴狗出街嘅時候係一定要拉狗繩囉。我覺得呢個好重要嘅，除了保護自己嘅狗，都係同時保護其他人嘅狗仔咁樣。」

黃淑曼今日出席活動。（吳子生攝）

被問到大狗出街是否需要配戴口罩，她則坦言：「因為我自己其實只有養貓貓嘅經驗，養狗仔嘅經驗係好耐之前，所以我其實唔係好知道大狗係唔係一定大狗就要戴口罩啦。我亦都相處過嘅大狗，我亦都覺得唔係隻隻都係咁暴躁。所以我覺得，如果狗仔有行為問題嘅話，最好就要去搵醫生啦，同埋搵訓犬師啦，希望每個主人都可以負返自己嘅責任。」

對於涉事大狗主人被指事後離開現場、被質疑不負責任，黃淑曼則保持審慎態度：「因為我始終都真係唔係好清楚，我哋大家都未知道個事情嘅幕後係發生咩事。都希望事情可以調查得水落石出，咁而家就可以做嘅就係，大家一齊為離開咗嘅狗狗，我哋一齊表示一個心痛同默哀囉。」最後，她再次希望所有寵物主人都能正視責任，避免同類悲劇重演。