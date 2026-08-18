元朗狗隻咬死悲劇震驚全港　性感女神林映暉感同身受心痛痛失愛寵

元朗昨日發生60公斤大狗，20分鐘先後咬死兩隻小狗的慘劇，事件引發社會各界對寵物安全與業主責任的高度關注。被封為「性感女神」的林映暉（暉哥）今日（18/8）出席公開活動，接受《香港01》訪問時，提及這宗悲劇亦難掩落寞與心痛，直言自己作為寵物主人，對遇害小狗及狗主的情緒完全感同身受。

暉哥今日出席活動。（吳子生攝）

暉哥透露，自己一直以來都有飼養倉鼠，惟愛寵早前不幸離世，故此最近對寵物相關的新聞特別敏感。被問到看到元朗狗隻咬死事件的心情時，她十分心痛地表示：「因為其實我都一向有養開倉鼠，我自己隻倉鼠剛好過咗身，我都好唔捨得。其實我覺得今年都睇咗好多唔同同小動物相關嘅新聞，我睇到嘅時候都會有少少唔開心，因為始終我覺得動物係人類最好嘅朋友。」

暉哥今日出席活動。（吳子生攝）

提及不幸遭遇慘劇的小狗主人，同樣經歷過離別之痛的暉哥表示，相當理解對方的悲傷，並吐露自己如何面對寵物離世的課題：「因為其實我隻倉鼠都係領養返嚟嘅，我覺得領養小動物係因為我想畀個家佢。當見到呢個新聞嘅時候，我都真係有少少身同感受，因為始終我都係寵物嘅主人。人都有感情，小動物都有感情，咁傷心嘅事件我哋唔想見到，但真係發生咗嘅時候，我覺得我自己要學習嘅課題係點樣 move on 同埋繼續好好生活。因為我繼續好好生活嘅時候，我嘅寵物先唔會傷心，我相信佢喺在天之靈見到我繼續開心生活都會開心。」

最後，暉哥除了祈禱希望大家都能平平安安之外，亦特別向事件中受打擊的狗主寄予慰問：「我見到新聞嘅時候都會心痛，但係我都想主人們都可以一起站起來，繼續好好生活。」她希望大家在照顧愛犬之餘，亦能好好保護身邊的小動物，避免同類悲劇再次發生。