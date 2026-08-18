伍詠薇與餅印兄Richard Eng齊亮相 痛心元朗狗咬狗慘劇：我唔敢睇
遵理學校創辦人兼補習名師伍經衡博士（Richard Eng）與妹妹伍詠薇（伍姑娘）今日（18日）於元朗出席「遵理新據點開幕典禮暨伍經衡博士英文學習分享展」剪綵儀式，除了慶祝Richard Eng相隔12年重返教育界，二人亦談及昨日元朗發生的「狗咬狗」慘劇，一隻重達60公斤的啡色大狗，在約20分鐘內接連咬死兩隻小狗，伍姑娘直言覺得太慘太痛，故不敢觀看有關片段，而先後養過七隻狗的Richard Eng，深深體會到細狗主人心情，非常同情對方，並表示：「帶大狗細狗都冇問題，但係大狗或者覺得可能有傷害性嘅狗，一定要戴口罩，好重要！」
榮譽校監伍詠薇力撐 爆娛樂圈不少藝人為胞兄門生
貴為「榮譽校監」的伍姑娘今日特意到場支持兄長，興奮表示：「最緊要就係Richard Eng博士回歸教育界，講真嘅，認真嘅，係學生嘅福音！好興奮，家長聽到佢強勢回歸都衝住嚟報名讀書，所以有福喇。」她又爆料指娛樂圈不少藝人和記者都是哥哥的學生，甚至有圈中朋友悄悄向她承認曾找Richard補習：「但係唔開得名，佢話唔好話俾人聽佢補習，哈哈哈，個個都要扮勁㗎嘛。」
Richard Eng曾為學業及女兒暫退 相隔12年回歸教育界
Richard Eng透露，自己在2014年因為想專心攻讀博士及陪伴女兒赴外國升學，因而宣布退休，上年取得博士學位後決定正式回歸：「返嚟再任教同埋做幕後嘅課程設計，叫做 Academic Director。」不過他笑言現時體力不如當年，不會再由傍晚教到深夜，會交由年輕教師與學生互動。伍姑娘日前在網上發文，指自己37年前也在又一地點為遵理剪綵，她亦感嘆：「我係1989年入行嘅，遵理都係1989年入行嘅，我係有嚟剪綵，所以係我哋兩兄妹，佢開學校、我入娛樂圈，都係同一年，所以都係好神奇呢樣嘢，30幾年喇已經！」
三兄妹重戴32年前手錶合照 伍姑娘感動不已
早前伍姑娘在社交平台分享三兄妹合照，二哥專程從澳洲返港相聚，她看見二哥和大哥手上仍佩戴著自己32年前所贈送的同款手錶，她當下感動得眼眶泛紅，之後三兄妹再戴住這款珍貴信物拍了一張合照。伍姑娘在訪問中也提到，這是她1994 年拍攝電影《姊妹情深》時購買給家人的禮物，回憶道：「嗰年我拍電影好蓬勃，拍完之後咪行過西武，就覺得要買啲嘢俾屋企人，嗰時自己買好多衫，都想留返啲錢買俾兄弟姊妹，我覺得我好乖。隻錶遺忘咗好多年，開頭有戴過，好多年前，跟住今年見到二哥戴，個感覺個感受係好甜，見到大哥都戴住！我本身冇戴，我第二次食飯都戴返出嚟，跟住三隻手合體影一張相，就算我唔擺喺一個平台度，我都覺得係一件對我嚟講好感動嘅事。」Richard表示兄弟倆一直妥善保存該手錶，並不時佩戴，指「我哋keep得好好」，伍姑娘即笑言：「我本人都keep得好好㗎！」
伍姑娘不敢看狗咬狗慘劇片段 坦言太傷痛
而談及元朗YOHO昨日（17日）發生大狗咬死小狗的慘劇，一隻重達60公斤的啡色大狗，在約20分鐘內接連咬死一隻比熊犬及一隻迷你貴婦狗，經調查後再發現，同一狗隻在今年7月10日曾咬傷另一隻狗，並曾被扣留。根據網上片段及目擊者所指，疑是細狗主人之一人士，當場跪地抱頭痛哭，令人心痛。伍姑娘直言不敢觀看相關新聞：「呢排好多都係虐待貓貓同埋大狗，我唔敢睇反而，我係好愛動物嘅，但係我見到啲新聞，你唔好話我哋點樣，我係唔敢睇、唔敢聽，因為好傷痛，人虐待嗰啲，或者貓狗咬來咬去，我係唔敢睇。」
Richard Eng養過七隻狗感同身受 籲具傷害性大狗戴口罩
曾養過七隻狗的Richard Eng則表示對事件極度痛心及愕然，直言看到新聞時「打個突」，並對受害狗主深表同情：「我覺得最傷心就係，我知道坐喺度喊嗰個應該係嗰隻Poodle嘅主人，我係絕對明白主人嘅心情，我相信佢會當隻Poodle係佢嘅BB，當你見住一隻大狗，喺度咬佢，咬嘅情況係完全冇辦法去阻止，咁我覺得佢坐喺度喊，我係絕對同情，亦可能係因為某啲商場俾啲狗仔入去，所以會產生咁嘅情況。」
因應商場開放寵物進入，Richard建議管理層及法例應加強管制：「帶狗狗冇問題，但係係大狗或者覺得可能有傷害性嘅一定要戴口罩，好重要！」伍姑娘亦有同感，呼籲狗主做好自保措施：「雖然而家商場可以帶啲動物入去餐廳，但係因為動物可能好開心，我哋唔知嘅情況之下，可能大狗或者比較頑皮嘅小狗咩都好，動物啦，都係戴住口罩安全好多，保護自己又保護到人哋，呢樣嘢做得到就做，自保先啦暫時。」