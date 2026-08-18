伍詠薇與餅印兄Richard Eng齊亮相 痛心元朗狗咬狗慘劇：我唔敢睇

遵理學校創辦人兼補習名師伍經衡博士（Richard Eng）與妹妹伍詠薇（伍姑娘）今日（18日）於元朗出席「遵理新據點開幕典禮暨伍經衡博士英文學習分享展」剪綵儀式，除了慶祝Richard Eng相隔12年重返教育界，二人亦談及昨日元朗發生的「狗咬狗」慘劇，一隻重達60公斤的啡色大狗，在約20分鐘內接連咬死兩隻小狗，伍姑娘直言覺得太慘太痛，故不敢觀看有關片段，而先後養過七隻狗的Richard Eng，深深體會到細狗主人心情，非常同情對方，並表示：「帶大狗細狗都冇問題，但係大狗或者覺得可能有傷害性嘅狗，一定要戴口罩，好重要！」

元朗遵理新據點開幕典禮暨伍經衡博士英文學習分享展剪綵儀式今日（18日）舉行，除了伍姑娘外，戴夢夢、路芙、麥玲玲、林盛斌、蔡國威、李志剛、黃建東、鍾一憲、麥雅緻等出席。（鄧穎琪攝）

政商界及演藝界都有人支持。（鄧穎琪攝）

榮譽校監伍詠薇力撐哥哥Richard Eng！（鄧穎琪攝）

（左起）Bob、麥玲玲、創辦人Richard Eng、伍詠薇、創辦人June Leung（鄧穎琪攝）

榮譽校監伍詠薇力撐 爆娛樂圈不少藝人為胞兄門生

貴為「榮譽校監」的伍姑娘今日特意到場支持兄長，興奮表示：「最緊要就係Richard Eng博士回歸教育界，講真嘅，認真嘅，係學生嘅福音！好興奮，家長聽到佢強勢回歸都衝住嚟報名讀書，所以有福喇。」她又爆料指娛樂圈不少藝人和記者都是哥哥的學生，甚至有圈中朋友悄悄向她承認曾找Richard補習：「但係唔開得名，佢話唔好話俾人聽佢補習，哈哈哈，個個都要扮勁㗎嘛。」

貴為「榮譽校監」的伍姑娘今日特意到場支持兄長回歸教育界，興奮表示是學生福音！（鄧穎琪攝）

伍姑娘爆料指娛樂圈不少藝人和記者都是哥哥的學生，甚至有圈中朋友悄悄向她承認曾找Richard補習。（鄧穎琪攝）

Richard Eng曾為學業及女兒暫退 相隔12年回歸教育界

Richard Eng透露，自己在2014年因為想專心攻讀博士及陪伴女兒赴外國升學，因而宣布退休，上年取得博士學位後決定正式回歸：「返嚟再任教同埋做幕後嘅課程設計，叫做 Academic Director。」不過他笑言現時體力不如當年，不會再由傍晚教到深夜，會交由年輕教師與學生互動。伍姑娘日前在網上發文，指自己37年前也在又一地點為遵理剪綵，她亦感嘆：「我係1989年入行嘅，遵理都係1989年入行嘅，我係有嚟剪綵，所以係我哋兩兄妹，佢開學校、我入娛樂圈，都係同一年，所以都係好神奇呢樣嘢，30幾年喇已經！」

Richard Eng透露，自己在2014年因為想專心攻讀博士及陪伴女兒赴外國升學，因而宣布退休，上年取得博士學位後決定正式回歸：「返嚟再任教同埋做幕後嘅課程設計，叫做 Academic Director。」（鄧穎琪攝）

伍姑娘亦心痛哥哥，不讓他再像當年般拼命工作。（鄧穎琪攝）

伍姑娘日前在網上發文，指自己37年前也在又一地點為遵理剪綵，她亦感嘆：「我係1989年入行嘅，遵理都係1989年入行嘅，我係有嚟剪綵，所以係我哋兩兄妹，佢開學校、我入娛樂圈，都係同一年，所以都係好神奇呢樣嘢，30幾年喇已經！」（鄧穎琪攝）

三兄妹重戴32年前手錶合照 伍姑娘感動不已

早前伍姑娘在社交平台分享三兄妹合照，二哥專程從澳洲返港相聚，她看見二哥和大哥手上仍佩戴著自己32年前所贈送的同款手錶，她當下感動得眼眶泛紅，之後三兄妹再戴住這款珍貴信物拍了一張合照。伍姑娘在訪問中也提到，這是她1994 年拍攝電影《姊妹情深》時購買給家人的禮物，回憶道：「嗰年我拍電影好蓬勃，拍完之後咪行過西武，就覺得要買啲嘢俾屋企人，嗰時自己買好多衫，都想留返啲錢買俾兄弟姊妹，我覺得我好乖。隻錶遺忘咗好多年，開頭有戴過，好多年前，跟住今年見到二哥戴，個感覺個感受係好甜，見到大哥都戴住！我本身冇戴，我第二次食飯都戴返出嚟，跟住三隻手合體影一張相，就算我唔擺喺一個平台度，我都覺得係一件對我嚟講好感動嘅事。」Richard表示兄弟倆一直妥善保存該手錶，並不時佩戴，指「我哋keep得好好」，伍姑娘即笑言：「我本人都keep得好好㗎！」

伍詠薇三兄妹時隔32年再佩戴同款手錶。（Threads@christineng）

伍詠薇感激哥哥珍惜禮物。（Threads@christineng）

Richard表示兄弟倆一直妥善保存該手錶，並不時佩戴，指「我哋keep得好好」，伍姑娘即笑言：「我本人都keep得好好㗎！」（鄧穎琪攝）

伍姑娘不敢看狗咬狗慘劇片段 坦言太傷痛

而談及元朗YOHO昨日（17日）發生大狗咬死小狗的慘劇，一隻重達60公斤的啡色大狗，在約20分鐘內接連咬死一隻比熊犬及一隻迷你貴婦狗，經調查後再發現，同一狗隻在今年7月10日曾咬傷另一隻狗，並曾被扣留。根據網上片段及目擊者所指，疑是細狗主人之一人士，當場跪地抱頭痛哭，令人心痛。伍姑娘直言不敢觀看相關新聞：「呢排好多都係虐待貓貓同埋大狗，我唔敢睇反而，我係好愛動物嘅，但係我見到啲新聞，你唔好話我哋點樣，我係唔敢睇、唔敢聽，因為好傷痛，人虐待嗰啲，或者貓狗咬來咬去，我係唔敢睇。」

而談及元朗YOHO昨日（17日）發生大狗咬死小狗的慘劇，伍姑娘直言不敢觀看相關新聞：「我係唔敢睇、唔敢聽，因為好傷痛，人虐待嗰啲，或者貓狗咬來咬去，我係唔敢睇。」（鄧穎琪攝）

當哥哥講到Poodle最終返魂乏術，伍姑娘聽到都心痛叫他不要再講。（鄧穎琪攝）

Richard Eng養過七隻狗感同身受 籲具傷害性大狗戴口罩

曾養過七隻狗的Richard Eng則表示對事件極度痛心及愕然，直言看到新聞時「打個突」，並對受害狗主深表同情：「我覺得最傷心就係，我知道坐喺度喊嗰個應該係嗰隻Poodle嘅主人，我係絕對明白主人嘅心情，我相信佢會當隻Poodle係佢嘅BB，當你見住一隻大狗，喺度咬佢，咬嘅情況係完全冇辦法去阻止，咁我覺得佢坐喺度喊，我係絕對同情，亦可能係因為某啲商場俾啲狗仔入去，所以會產生咁嘅情況。」

曾養過七隻狗的Richard Eng直言看到新聞時「打個突」，並對受害狗主深表同情：「我係絕對明白主人嘅心情，我相信佢會當隻Poodle係佢嘅BB，當你見住一隻大狗，喺度咬佢，咬嘅情況係完全冇辦法去阻止，咁我覺得佢坐喺度喊，我係絕對同情。」（鄧穎琪攝）

慘劇目擊者指跪地抱頭痛哭的疑為小狗主人，Richard Eng絕對理解他當刻的無助心情，表示非常同情。（threads@yyy.yuu）

因應商場開放寵物進入，Richard建議管理層及法例應加強管制：「帶狗狗冇問題，但係係大狗或者覺得可能有傷害性嘅一定要戴口罩，好重要！」伍姑娘亦有同感，呼籲狗主做好自保措施：「雖然而家商場可以帶啲動物入去餐廳，但係因為動物可能好開心，我哋唔知嘅情況之下，可能大狗或者比較頑皮嘅小狗咩都好，動物啦，都係戴住口罩安全好多，保護自己又保護到人哋，呢樣嘢做得到就做，自保先啦暫時。」