九運會客室︱伍詠薇預告極少受訪神隱嘉賓將現身：你咁八卦會想睇

伍詠薇（伍姑娘）今日（18日）出席遵理學校元朗新據點開幕典禮，力撐「補習名師」兄長伍經衡博士（Richard Eng），期間透露她與李凱賢（Brian）主持的《九運會客室》添食，目前正為第二季錄影中，她更大爆將有一位消失多時、極少受訪的嘉賓畀面現身！對於早前主持因在節目中爆出「楊思琦欺凌風波」獲封為「花生製造機」，伍姑娘則否認自己惹火，對於拍檔Brian狂講粗口，伍姑娘笑言自己私下都不少助語詞，並表示：「Brian有佢風格同市場價值，鍾意又好、批評又好，呢啲先係收視。」

元朗遵理新據點開幕典禮暨伍經衡博士英文學習分享展剪綵儀式今日（18日）舉行，除了伍姑娘外，戴夢夢、路芙、麥玲玲、林盛斌、蔡國威、李志剛、黃建東、鍾一憲、麥雅緻等出席。（鄧穎琪攝）

榮譽校監伍詠薇力撐哥哥Richard Eng！（鄧穎琪攝）

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否認《九運》刻意爆料製造花生 強調只分享親身經歷

講到之前節目內容非常惹火，伍姑娘強調自己並非傳統主持，節目任嘉賓自由發揮，亦非為了「爆料」：「我唔係爆嘢，你諗清楚成件事，其實我同思琦妹合作過同一套劇，我係有份參與，既然我有份參與套劇咪講返我哋大家一齊合作嘅過程，一啲開心嘅嘢，或者唔開心嘅事情，我覺得唔係是非喎，唔係俾你剝花生喎。你話如果我，係一個節目主持，我問楊思琦或者唔知邊個藝人，『你套劇聽講你同阿邊個咁咁咁喎』，咁就係爆料，咁就係一單娛樂新聞，就好似你哋做嘅嘢啦，我冇參與你哋做嘅嘢，我參與係關我事嘅嘢，係一件真實嘅個案，大家分享咗喺個節目度，大家就覺得好真實去聽，就變咗你喺度剝，咩花生製造機，其實係嘅，唔使驚個節目，都係分享。」

（鄧穎琪攝）

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分享內地拍劇女星上人酒店房 伍姑娘：八婆仔分享下但唔會開名

而講到其中請簡慕華與梁嘉琪的一集，節目上二人透露內地酒店隔音比較差，因此聽到隔壁單人房有兩位演員的聲音，簡慕華直指那間房裡面不應該是那個人：「其實嗰間房開門唔應該係呢個人嘅，我記得！」講到這件事，伍姑娘笑言：「我哋比較幼稚少少，六壯士個名就係咁嚟，我哋好friend嘅，有啲事大家見到面忍唔住，八婆仔分享吓，但係我哋梗係唔會開名，一份尊重嚟嘅，你哋有你哋估，剝花生咪剝餐死，我有我做我哋嘅嘢，亦都係我哋好開心分享我哋嘅事，所以唔使驚我哋呢個節目，呢個節目個個都好開心。」

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第二季邀得久未露面重量級嘉賓 伍姑娘感動獲對方信任

她同時喜訊宣布《九運會客室》第二季已正式開拍，今次更請到多位重量級、甚至早已隱退或極少接受訪問的神秘嘉賓。她透露其中一位嘉賓讓她極為感動：「佢應該唔多接受訪問嘅，亦都唔想嘅，唔係我邀請，但係我哋個製作團隊搵佢，佢諗咗好耐，之後答團隊，佢哋話其實同我唔係好熟，不過好信任我，如果交俾我做訪問，佢會覺得好安心，我係有少少感動咗。我頭先講過，作為一個唔係咁專業嘅主持，你對我嘅感覺係覺得伍姑娘好有義氣同埋佢好好，同埋好放心交俾佢做訪問，我聽到係好感恩嘅，我會更加做好個節目，同埋會俾心機做好個訪問，因為好難請到佢。」被問能否劇透對方屬於影視還是音樂界，她表示：「你哋會想睇嘅！你哋咁八卦！」

本輯新增情侶嘉賓 直言唔會請練海棠：唔夠錢我唔會出賣老公

上一輯清一色以女嘉賓為主，很多人都敲碗想要男嘉賓，七師傅透露：「今次有Couple，夫妻，會有啲夫妻。」至於被問到會否邀請老公練海棠上節目放閃，伍姑娘即場拒絕：「唔會囉，唔夠錢呀！因為我好鍾意錢㗎，我阿哥係孔子，佢淨係教書，但係我好鍾意錢，所以唔夠錢，我係唔會出賣我老公。」

（鄧穎琪攝）

撐Brian講粗口有市場 伍姑娘：批評讚美都係收視

提到節目拍檔 Brian（李凱賢）在節目中頻頻講粗口，伍姑娘認為與對方合作很舒服、很有火花，指Brian受某一類人歡迎是有原因的：「每一個藝人，你喜歡佢邊樣嘢，佢個風格就由你去選擇， Brian佢嘅出現，廿四味，嗰時你又唔講，係咪？Brian寫蝴蝶，好喎，咁大家都喜歡佢嘅風格，佢自己都有個YouTube嘅節目，都好好收視吖，係咪？佢有市場價值喺度，我同佢合作好開心，雖然佢助語詞好多，但助語詞佢又講得好好聽，我又唔介意。」她又笑說自己私下都多助語詞，但礙於家中辦教育所以不宜多講：「但係我嘅助語詞不下於他，但係我有啲咩就擺喺心裡面，我唔會講嘅，有口業。Brian有佢風格同市場價值，我覺得有得我哋兩個主持嘅風格走出嚟，你有批評又好讚美又好，鍾意又好，唔緊要，呢啲先係收視。」

（鄧穎琪攝）

否認七師傅與Brian錄影有火藥味：我趴咗喺地下度笑

至於早前伍姑娘、Brian與玄學師傅唐碧霞開直播，唐碧霞問到鏡頭後會否有嘉賓有火藥味、氣氛不太愉快，當時伍姑娘做了個「七」字嘅手勢，又提到「數字人」，似暗示七師傅與Brian間「有啲嘢」；Brian當時指當下確實有少少衝突，但知道對方「個心都唔係衰」，所以覺得可接受，過了就不想多談。伍姑娘對此表示：「冇冇冇，你問我，我又唔覺，真心，冇火藥味！七師傅好好笑，我趴咗喺地下度笑，佢可以同UFO聯絡，我覺得勁揪喎呢單嘢！」

年初約滿英皇回復自由身 指與舊東家關係仍良好

另外，2023年宣布簽約英皇娛樂的伍姑娘，其社交平台聯絡方式已改為私訊，被問是否已離巢，伍姑娘大方證實已於今年年初正式約滿英皇娛樂：「我哋大家合作得好開心呢幾年，約滿咗，自己出嚟跑，好多謝！好感恩，都有工作做，嗱！我同英皇娛樂係好好關係㗎！」談到要單打獨鬥會否有壓力，她坦言：「擔心嘅，始終覺得大樹好遮蔭，約滿咗，自己都諗吓我呢個年紀，每個人有唔同嘅心情心態狀況，會唔會呢個年紀想做啲乜嘢呢？所以都……英皇都好好，分開咗都會問『點呀？想要啲咩公司都可以俾意見。』所以我都好感恩，我自己而家so far我離開咗公司之後，我都接到好多工作，好感恩，好多謝客戶，同公司同事有聯絡，所以我都會繼續努力，你哋都要繼續支持我。」