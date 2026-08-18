九運會客室︱伍詠薇預告極少受訪神隱嘉賓將現身：你咁八卦會想睇
伍詠薇（伍姑娘）今日（18日）出席遵理學校元朗新據點開幕典禮，力撐「補習名師」兄長伍經衡博士（Richard Eng），期間透露她與李凱賢（Brian）主持的《九運會客室》添食，目前正為第二季錄影中，她更大爆將有一位消失多時、極少受訪的嘉賓畀面現身！對於早前主持因在節目中爆出「楊思琦欺凌風波」獲封為「花生製造機」，伍姑娘則否認自己惹火，對於拍檔Brian狂講粗口，伍姑娘笑言自己私下都不少助語詞，並表示：「Brian有佢風格同市場價值，鍾意又好、批評又好，呢啲先係收視。」
否認《九運》刻意爆料製造花生 強調只分享親身經歷
講到之前節目內容非常惹火，伍姑娘強調自己並非傳統主持，節目任嘉賓自由發揮，亦非為了「爆料」：「我唔係爆嘢，你諗清楚成件事，其實我同思琦妹合作過同一套劇，我係有份參與，既然我有份參與套劇咪講返我哋大家一齊合作嘅過程，一啲開心嘅嘢，或者唔開心嘅事情，我覺得唔係是非喎，唔係俾你剝花生喎。你話如果我，係一個節目主持，我問楊思琦或者唔知邊個藝人，『你套劇聽講你同阿邊個咁咁咁喎』，咁就係爆料，咁就係一單娛樂新聞，就好似你哋做嘅嘢啦，我冇參與你哋做嘅嘢，我參與係關我事嘅嘢，係一件真實嘅個案，大家分享咗喺個節目度，大家就覺得好真實去聽，就變咗你喺度剝，咩花生製造機，其實係嘅，唔使驚個節目，都係分享。」
分享內地拍劇女星上人酒店房 伍姑娘：八婆仔分享下但唔會開名
而講到其中請簡慕華與梁嘉琪的一集，節目上二人透露內地酒店隔音比較差，因此聽到隔壁單人房有兩位演員的聲音，簡慕華直指那間房裡面不應該是那個人：「其實嗰間房開門唔應該係呢個人嘅，我記得！」講到這件事，伍姑娘笑言：「我哋比較幼稚少少，六壯士個名就係咁嚟，我哋好friend嘅，有啲事大家見到面忍唔住，八婆仔分享吓，但係我哋梗係唔會開名，一份尊重嚟嘅，你哋有你哋估，剝花生咪剝餐死，我有我做我哋嘅嘢，亦都係我哋好開心分享我哋嘅事，所以唔使驚我哋呢個節目，呢個節目個個都好開心。」
第二季邀得久未露面重量級嘉賓 伍姑娘感動獲對方信任
她同時喜訊宣布《九運會客室》第二季已正式開拍，今次更請到多位重量級、甚至早已隱退或極少接受訪問的神秘嘉賓。她透露其中一位嘉賓讓她極為感動：「佢應該唔多接受訪問嘅，亦都唔想嘅，唔係我邀請，但係我哋個製作團隊搵佢，佢諗咗好耐，之後答團隊，佢哋話其實同我唔係好熟，不過好信任我，如果交俾我做訪問，佢會覺得好安心，我係有少少感動咗。我頭先講過，作為一個唔係咁專業嘅主持，你對我嘅感覺係覺得伍姑娘好有義氣同埋佢好好，同埋好放心交俾佢做訪問，我聽到係好感恩嘅，我會更加做好個節目，同埋會俾心機做好個訪問，因為好難請到佢。」被問能否劇透對方屬於影視還是音樂界，她表示：「你哋會想睇嘅！你哋咁八卦！」
本輯新增情侶嘉賓 直言唔會請練海棠：唔夠錢我唔會出賣老公
上一輯清一色以女嘉賓為主，很多人都敲碗想要男嘉賓，七師傅透露：「今次有Couple，夫妻，會有啲夫妻。」至於被問到會否邀請老公練海棠上節目放閃，伍姑娘即場拒絕：「唔會囉，唔夠錢呀！因為我好鍾意錢㗎，我阿哥係孔子，佢淨係教書，但係我好鍾意錢，所以唔夠錢，我係唔會出賣我老公。」
撐Brian講粗口有市場 伍姑娘：批評讚美都係收視
提到節目拍檔 Brian（李凱賢）在節目中頻頻講粗口，伍姑娘認為與對方合作很舒服、很有火花，指Brian受某一類人歡迎是有原因的：「每一個藝人，你喜歡佢邊樣嘢，佢個風格就由你去選擇， Brian佢嘅出現，廿四味，嗰時你又唔講，係咪？Brian寫蝴蝶，好喎，咁大家都喜歡佢嘅風格，佢自己都有個YouTube嘅節目，都好好收視吖，係咪？佢有市場價值喺度，我同佢合作好開心，雖然佢助語詞好多，但助語詞佢又講得好好聽，我又唔介意。」她又笑說自己私下都多助語詞，但礙於家中辦教育所以不宜多講：「但係我嘅助語詞不下於他，但係我有啲咩就擺喺心裡面，我唔會講嘅，有口業。Brian有佢風格同市場價值，我覺得有得我哋兩個主持嘅風格走出嚟，你有批評又好讚美又好，鍾意又好，唔緊要，呢啲先係收視。」
否認七師傅與Brian錄影有火藥味：我趴咗喺地下度笑
至於早前伍姑娘、Brian與玄學師傅唐碧霞開直播，唐碧霞問到鏡頭後會否有嘉賓有火藥味、氣氛不太愉快，當時伍姑娘做了個「七」字嘅手勢，又提到「數字人」，似暗示七師傅與Brian間「有啲嘢」；Brian當時指當下確實有少少衝突，但知道對方「個心都唔係衰」，所以覺得可接受，過了就不想多談。伍姑娘對此表示：「冇冇冇，你問我，我又唔覺，真心，冇火藥味！七師傅好好笑，我趴咗喺地下度笑，佢可以同UFO聯絡，我覺得勁揪喎呢單嘢！」
年初約滿英皇回復自由身 指與舊東家關係仍良好
另外，2023年宣布簽約英皇娛樂的伍姑娘，其社交平台聯絡方式已改為私訊，被問是否已離巢，伍姑娘大方證實已於今年年初正式約滿英皇娛樂：「我哋大家合作得好開心呢幾年，約滿咗，自己出嚟跑，好多謝！好感恩，都有工作做，嗱！我同英皇娛樂係好好關係㗎！」談到要單打獨鬥會否有壓力，她坦言：「擔心嘅，始終覺得大樹好遮蔭，約滿咗，自己都諗吓我呢個年紀，每個人有唔同嘅心情心態狀況，會唔會呢個年紀想做啲乜嘢呢？所以都……英皇都好好，分開咗都會問『點呀？想要啲咩公司都可以俾意見。』所以我都好感恩，我自己而家so far我離開咗公司之後，我都接到好多工作，好感恩，好多謝客戶，同公司同事有聯絡，所以我都會繼續努力，你哋都要繼續支持我。」