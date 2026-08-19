林盛斌參與麥玲玲短劇擅加情慾戲　證大女讀演藝欲投身英語音樂劇

林盛斌（Bob）與麥玲玲（玲玲姐）昨日（18日）一同現身元朗，出席遵理學校新據點開幕活動，Bob透露自己與遵理淵源深厚，昔日在電台任職DJ時曾兼職幫忙做公關宣傳，後來更與MC Jin一同擔任代言人，連太太亦曾是該校的全職員工，因此笑言遵理是自己的「老細」，子女亦有在此校補習：「佢又俾一個好好嘅discount我，梗係補返自己友。」而玲玲姐則表示身邊許多來自內地或不同地方的朋友，對子女升學考DSE有疑問時都會找遵理的創辦人June Leung求助，大讚對方是升學專家。

林盛斌（Bob）與麥玲玲（玲玲姐）一同現身元朗，出席遵理學校新據點開幕活動，同場還有創辦人Richard Eng、June Leung以及榮譽校監伍詠薇。（鄧穎琪攝）

Bob透露自己與遵理淵源深厚，昔日在電台任職DJ時曾兼職幫忙做公關宣傳，後來更與MC Jin一同擔任代言人，連太太亦曾是該校的全職員工，因此笑言遵理是自己的「老細」，子女亦有在此校補習。（鄧穎琪攝）

被問過往有否在聯校派對碰面 Bob：佢大學畢業我先啱啱讀中一

講到子女教育，玲玲姐即場取笑Bob，指見不到他像鄭嘉穎般時常幫仔女跟功課：「人哋鄭嘉穎每次出嚟都話要同人哋睇功課跟功課，好辛苦，你冇呢個狀態即係唔夠勤力啦！」Bob即反駁：「你係咪同我一齊住吖？你一係搬過嚟同我一齊住。全力做嘅話就唔夠錢使㗎，佢哋考試之前我都會幫佢哋溫書。」並表示自己考試前都會幫子女溫習至少兩小時，更澄清許多人誤以為其子女讀國際學校，其實全都是讀傳統學校，功課量極多。之後談到二人母校，Bob中一至中五就讀英皇書院，而玲玲姐則是英華女學校畢業，二人皆是名校生。玲玲姐指兩校當年經常聯合開Party，問到曾否在派對碰頭，阿Bob即激動回應：「梗係冇啦！佢大學畢業我先至啱啱讀中一！」玲玲姐則笑言：「我哋爭12年咋嘛，而家興姊弟戀呀。（Bob：仲唔夠呀？你考會考嘅時候我好似二年班咋。）」

講到子女教育，玲玲姐即場取笑Bob，指見不到他像鄭嘉穎般時常幫仔女跟功課。（鄧穎琪攝）

玲玲姐指自己與Bob的母校當年經常聯合開Party，問到曾否在派對碰頭，阿Bob即激動回應：「梗係冇啦！佢大學畢業我先至啱啱讀中一！」玲玲姐則笑言：「我哋爭12年咋嘛，而家興姊弟戀呀。（Bob：仲唔夠呀？你考會考嘅時候我好似二年班咋。）」（鄧穎琪攝）

玲玲姐自資拍《失憶大師》 Bob一到場即指劇本「唔咩掂」

談及最新工作動向，Bob透露早前與玲玲姐一同到內地拍攝短劇《失憶大師》，玲玲姐自資兼擔任老細，但他就「投訴」阿Bob：「佢一嚟到見到劇本就鬧，又話要改，角色造型又話要鬧，好彩我搵咗葉念琛嚟控制下佢，我話『葉念琛，搞唔掂！你個朋友上咗身』。」阿Bob即回應：「首先你要，嗱，咩鬧啊？我係好認真去睇咗份稿，覺得有啲意見，想提出。（玲玲姐：『唔咩掂』？係咪？）」不過之後Bob都有讚麥玲玲製作其實十分認真。問到她戲中角色，玲玲姐笑說：「我係將自己變成一個天下無敵嘅玄學家，但係我失咗憶，你當係賭神啲friend，然後再逆襲！」本來她表示冇男主角，阿Bob聞言即說：「 咦？我覺得我自己係喎！我原來係客串咩？我以為我係主演嚟㗎。」

Bob早前參與玲玲姐自資的內地短劇《失憶大師》，但她「投訴」阿Bob要大改劇本，Bob表示自己只是有意見想提出，玲玲姐問：「『唔咩掂』，係咪？」（鄧穎琪攝）

麥玲玲自資拍短劇遺憾未請「小鮮肉」 Bob擅加情慾戲：忍唔住

Bob又自爆見到玲玲姐即按捺不住，私下加感情線：「又加少少情慾咁樣，冇辦法，一定要，因為我忍唔住，有幾個位一定要攬吓一定要哄吓。」不過玲玲姐就表示，吻戲在埋身前早已被她叫停；問到玲玲姐有否像早前新聞中的富婆般，自資開戲然後瘋狂加戲與小鮮肉咀嘴，她即大呼可惜：「我就係遲咗，我遲咗先知道有呢啲演員福利！但係人哋唔肯呀應該。」問到同樣客串的農夫可有像阿Bob那樣加感情戲，玲玲姐說：「農夫冇感情戲呀，直頭欺師滅祖！你知佢兩個，又話呢度口訣唔啱，押韻又話改，嗰度又改，但係佢哋……我買咗佢哋（《人夫集團》）好多飛，爭啲整咗個麥玲玲專場咁滯！佢哋好好賣嘅啲飛，加飛都好好賣嘅。佢哋度緊新嘢，都有話會唔會有其中一場過去做吓嘉賓，我話我welcome嘅。」

Bob又自爆見到玲玲姐即按捺不住，私下加感情線：「又加少少情慾咁樣，冇辦法，一定要，因為我忍唔住，有幾個位一定要攬吓一定要哄吓。」不過玲玲姐就表示，吻戲在埋身前早已被她叫停。（鄧穎琪攝）

玲玲姐透露有機會為農夫與張繼聰的《人夫集團》演出做嘉賓。（鄧穎琪攝）

大女Faye入讀演藝學院文憑課程 Bob支持追音樂劇夢

至於Bob的18歲大女林霏兒（Faye），早前在社交平台展示香港演藝學院的學生證，Bob 親證大女入讀演藝學院的基礎文憑課程：「佢入咗演藝學院讀嗰個基礎文憑課程，一年，跟住再上，希望佢成績好，希望佢表現良好，面試成功，咁就可以上到degree。」問到女兒是否打算入行，Bob透露女兒原本已獲外國學校錄取兼頒發獎學金，但最終決定留在香港圓夢，若將來有機會的話，她也會支持女兒出國繼續進修：「佢鍾意讀Musical，佢鍾意讀英語音樂劇，佢而家就算讀Foundation Diploma，佢一年之後應該都想入返Musical，英語音樂劇，舞台上面唱歌跳舞，講英文嗰啲。」記者建議玲玲姐可以開短劇畀Faye拍，Bob說：「咁㗎喇喎，係㗎喇喎！」玲玲姐馬上得戚向Bob說：「我係金主媽媽！對我好啲呀！」

有網民問DSE後入邊間uni（大學），Faye即騷演藝學生證。（ig@fayelammm）

Bob親證大女林霏兒（Faye）入讀演藝學院的基礎文憑課程，問到是否準備入行，Bob指Faye熱愛英語音樂劇。（鄧穎琪攝）

Bob尊重女兒穿衣自由 玲玲姐：後生梗係著少啲

此外，對於Faye有時在社交平台分享性感照，Faye在回應網民問題時透露：「有時候某啲場合會建議我著咩比較好，但係其實都唔會叫我唔好著。例如係陪佢哋見朋友咁，我自然就都跟返場合著啦。（爸爸比較多意見，但係其實都可以理解）」而Bob就在訪問中表示只要適當場合穿著相應衣服便可：「可能佢譬如我會同佢講話我哋今日屋企人食飯，咁話返俾佢知應該點樣着。」玲玲姐則支持後生女展示青春美態：「我後生都着得好少㗎！（Bob：嘩！好想睇呀真係！）好正常㗎，後生梗係着少啲啦係咪先？我支持，我仲有泳衣嗰啲照，冇攞出嚟咋，等你呀！」問到Faye現時有冇拍拖，阿Bob就指還未，但相信應該有人追。

Faye透露爸爸Bob對其衣著有意見。（ig@fayelammm）

Bob就在訪問中表示只要適當場合穿著相應衣服便可：「可能佢譬如我會同佢講話我哋今日屋企人食飯，咁話返俾佢知應該點樣着。」（鄧穎琪攝）