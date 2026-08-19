「鴨王」何浩文入行被數四宗罪　搞對抗玩道具：有啲八公八婆搞事

現年37歲的何浩文（Dominic）昔日是導演王晶的愛將，當年憑電影《鴨王》一脫成名，擁有高大健碩身形。惟近年他事業平平，影視作品產量大減，去年他自資出歌，親自落區街頭busking兼派傳單，可惜反應冷淡。何浩文心情同樣陷入低谷，繼上月他在Instagram限時動態大吐苦水，直斥身邊充斥雙面人後，日前再於Instagram發文，大呻由細到大暗藏心中的委屈，指入行後被屈同人搞對抗、玩道具、周圍撩人傾偈，他嘆：「個天可唔可以放過我」。

「鴨王」何浩文！（何浩文微博照片）

何浩文在《鴨王》中豁出去，更以全裸上陣。（網上圖片）

何浩文IG「放負」呻狂被屈

何浩文日前發文「放負」。他透露由細到大都狂「食死貓」，包括細個被文具舖老闆娘屈偷高達、搞喊女同學，兼用鉛筆整傷同學。及至中學又被屈偷錢、做暑期工將傳單全扔入垃圾桶呃人工、講朋友壞話導致關係破裂；大個做生意又被屈不關心公司。

何浩文在無綫劇《一舞傾城》中，都有大騷健碩身材。（TVB）

何浩文對自己的體型管理有嚴格要求，亦有做PT，他曾說要持續做運動才能保持良好狀態。（IG@dominic_hhm）

何浩文在北京 (ig@dominic_hhm)

到入行後，何浩文指又發生同樣的事：「被屈同人搞對抗啊，練劍又話我喺度玩道具呀，一句嘢都冇講過話我周圍撩人玩撩人傾偈呀，我冇收過任何嘢 又話我唔幫手畀嘢人呀」。何浩文稱有時很難解釋誤會，公開澄清或反擊又怕陷泥漿摔角，最後他嘆：「個天可唔可以放過我，唔好俾我再遇到呢啲賤人，畀我安穩少少就ok，我好攰。」

何浩文「放負」。(ig@dominic_hhm)

何浩文稱由細到大被屈偷錢、整傷同學。(ig@dominic_hhm)

何浩文稱由細到大被屈偷錢、整傷同學。(ig@dominic_hhm)

何浩文稱入行後被屈同人搞對抗。(ig@dominic_hhm)

何浩文分享悲慘經歷。(ig@dominic_hhm)

他嘆：「個天可唔可以放過我」。(ig@dominic_hhm)

何浩文發文。(ig@dominic_hhm)