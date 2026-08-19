愛美AIMI演唱會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

日本著名聲優兼歌手愛美（AIMI）《AIMIASIA TOUR 2026 STAR RISING in Hong Kong》演唱會將於2026年11月15日在TIDES舉行，會在KKTIX / 攜程 / Trip.com開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



日本著名聲優兼歌手愛美（AIMI）（IG@aimin_official）

愛美（AIMI）演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：11月15日

演唱會時間：16:00開場丨17:00開演（預定）

演唱會地點：TIDES

門票價錢：SVIP $1,080、VIP $780及 GA $580

購票福利：SVIP可享最優先入場、限定印小卡手渡會及Logo亞加力鑰匙扣；VIP則設見送會及Logo加力鑰匙扣，全場觀眾均可獲紀念票根。

愛美《AIMIASIA TOUR 2026 STAR RISING》海報（Facebook@ACGEvent.com）

愛美（AIMI）演唱會2026香港 | 公售

公開發售平台：KKTIX / 攜程 / Trip.com

公開開賣日期：2026年8月28日

公開開賣時間：下午6時

愛美為動漫遊戲《BanG Dream!》戶山香澄等角色配音，同時活躍於音樂舞台。（IG@aimin_official）

日本著名聲優兼歌手愛美（AIMI）（IG@aimin_official）

愛美（AIMI）演唱會2026香港 | KKTIX 3個搶票技巧

技巧1｜預先登入KKTIX帳戶，並提早5-10分鐘進入頁面

建議買家需登入KKTIX帳戶並提早認證電子郵件，在購票當日，提早5-10分鐘進入頁面，差不多到開賣時間就不停refresh頁面，當一看到購票頁面便可以立刻購票。

技巧2｜迅速填妥資料

因KKTIX是採取不用排隊的政策，只要夠快填寫完全部資料便可！所以當入到購票頁面後，應立即選擇日子，門票數量，並剔下方的同意條款再迅速按下購票，以免被其他人搶光！

技巧3｜預先熟習演唱會詳情

KKTIX網站為阻擋有自動程式搶飛，所以在進入購買頁面前，需要回答一條關於演唱會的簡單問題。例如演唱會的日期、演唱會名稱、舉行地點等，因此一定要預先熟習演唱會基本詳情。