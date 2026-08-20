60歲天王現身機場太太湊女推大喼細喼　女兒側臉曝光鼻高高黐老竇

現年60歲的天王郭富城，與細他22歲的太太方媛結婚9年，育有大女Chantelle、二女Charlotte及細女Cheryl，一家五口幸福美滿。城城趁今年12月首度登上啟德體育園主場館開騷前，帶同太太方媛、Chantelle、Charlotte與Cheryl及外父外母三代同堂赴新加坡度假，不時被歌迷偶遇，一舉一動都備受關注。日前郭富城一家人度完假回港，有人在香港機場見到城城方媛，方媛自細訓練女兒推喼，城城則一邊行一邊湊女。

城城一家人。（小紅書@方媛Moka）

網民指郭富城一直牽著太太方媛隻手勁甜蜜。（小紅書@帥氣小薯條）

細女。（小紅書@方媛Moka）

細女。（小紅書@方媛Moka）

郭富城方媛機場推喼 女兒側臉曝光獲激讚鼻高高

有人在香港機場見到城城一家人。從影片中可見，身材姣好的方媛在人群中十分顯眼，她推住載滿行李喼的車仔，與女兒一邊推一邊步出機場，另一個女兒則坐在喼上玩。

另一張相中，方媛自己一個推住行李車仔，外父亦推着行李箱走在後邊，而女兒則黐住走在一旁的城城，父女關係極佳。而女兒的側臉亦曝光，網民激讚女兒鼻高高眼大大，十分靚女，「女兒是真的喜歡和爸爸貼貼，感情好」、「女兒這麼小 鼻子就那麼高」、「郭天王真的事業家庭雙得意」。發文網友又爆細女則由工人湊。

城城同方媛一家人現身機場。（小紅書）

城城行埋一邊。（小紅書）

女兒同爸爸關係好好。（小紅書）

方媛湊女又推喼。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民討論。（小紅書）