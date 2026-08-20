李泳豪途經燒味店觸景生情　憶亡母施明生前最愛：I miss you mom

李家鼎（鼎爺）前妻施明於今年3月離世，隨即爆出孖仔李泳漢與李泳豪不和及爭產糾紛，成為全城焦點。事隔數月，李泳豪與父親鼎爺逐漸走出喪親之痛，更父子檔拍片，努力經營YouTube頻道。不過日前李泳豪途經一間老字號燒味店時，不禁觸景生情想起亡母，令人心酸。

李家鼎（鼎爺）前妻施明於今年3月離世，隨即爆出孖仔李泳漢與李泳豪不和及爭產糾紛，成為全城焦點。（IG圖片）

李家鼎（鼎爺）現身前妻施明喪禮時，暴瘦至120磅，且面容憔悴。（資料圖片）

鼎爺同細孖李泳豪齊齊對着鏡頭打招呼，更重展笑顏，精神奕奕，網民紛紛留言表示支持！（IG@drift_greg）

李泳豪與李家鼎溫馨過父親節。（IG@drift_greg）

李泳豪與父親鼎爺逐漸走出喪親之痛。（IG@drift_greg）

復工拍《驅魔速遞》。（IG@drift_greg）

有愛。（IG@drift_greg）

有愛。（IG@drift_greg）

李泳豪途經老字號燒味店觸景生情 憶亡母施明最愛臘鴨髀

李泳豪在社交平台發文，他寫道：「很久沒有經過這個店..先母在生時最喜愛這店的臘鴨髀，而她只吃這一間。從前我都會開車過來油麻地買兩隻臘鴨髀俾佢送飯，當她見到有臘鴨髀就開心得像小孩一般大笑出來。今天再次經過看到這個店，心情實在有點沉重。I miss you mom!」字裡行間充滿對母親的無盡思念，亦流露出昔日母子間溫馨的互動，令人動容。

日前李泳豪途經一間老字號燒味店時，不禁觸景生情想起亡母，令人心酸。（IG@drift_greg）

兩母子感情好好。（IG@drift_greg）

兩母子感情好好。（IG@drift_greg）

李泳豪分享與媽媽施明的合照。（小紅書）

李泳豪遺憾未能見媽媽施明見最後一面。（ig@drift_greg）

李泳豪靠媽媽施明一句話即入戲 憶亡母哽咽：媽咪真係好錫我

李泳豪曾在接受YouTube頻道《威哥會館》訪問時，憶述亡母施明對他的愛錫及付出，在1987年劇集《靜待黎明》中有一幕講述飾演其母的陳敏兒將被問斬，年幼的李泳豪在刑場上哭得肝腸寸斷，演技大獲好評，李泳豪憶述當年拍攝這場極高難度的喊戲時，全靠媽媽施明在旁指導：「我媽咪帶我入戲，佢同我講『你而家當你媽咪被人斬頭，你見唔到你媽咪㗎喇，從此冇㗎喇』。」令他即時情緒到位爆喊。李泳豪亦特別提到當年經常要捱更抵夜拍攝，媽媽施明心痛他太辛苦，於是化身「跟得媽咪」全程在片場陪伴照顧，不但在片場趁空檔幫他溫書、督促功課，又會為他爭取提早收工回家休息，他直言：「呢啲都係媽咪嘅功勞。」當主持人提及亡母時，李泳豪更強忍淚水、語帶哽咽地說：「回想起來，我媽咪真係好錫我。」道盡了對母親無限的思念與感激。

李泳豪提及媽媽施明怎樣帶他入戲。（YouTube@「威哥會館」截圖）

豪仔向來孝順父母。（ig@drift_greg）

慶祝母親節。（IG@drift_greg）