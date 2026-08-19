8月愛情韓劇│《好 離婚吧》揭婚姻假面　李珉廷金知碩不敵7年之癢

近年韓國吹起一陣「愛情實驗風」，從直接面對生命有限性的《我的剩餘戀愛》，到探討人機情感的《我的AI戀人：奇異戀愛》，再到撕開婚姻假面的《現在不是出軌的問題》與《好，離婚吧》，兩檔綜藝與兩檔話題韓劇從不同切入點叩問愛情的本質，感動與話題性兼具，香港觀眾即可到Viu趕上這股熱潮。

一、《我的剩餘戀愛》：當時間成為愛情的籌碼

韓國第一檔以絕症為主題的戀愛真人騷《我的剩餘戀愛》邀請了8位曾罹患重大疾病、經歷過生死關頭的20、30代青春男女演出，他們比任何人都更懂得生命的有限，因此在戀愛時間籌碼面前，每一次選擇都格外慎重。不同於一般戀愛實境秀，節目透過每晚彼此給予「時間」的獨特配對系統累積關係，製作組也預告將呈現連他們都無法預測的命運般緣分與電影般的敍事。

《我的剩餘戀愛》

在最新一集中，八位青春男女迎來首次約會後的第二次「時間之房」：有人將100分鐘全部投入其中一人，也有人考量多種可能性而將時間分散分配。李世榮觀察後感嘆：「從分配時間中，每個人的戀愛傾向都完全顯露出來。」崔叡娜則深深投入錯綜複雜的感情線中，忍不住喊道：「如果是我一定中途下車！壓力大到錄不下去！」

第二集最受矚目的，是金善浩與鄭藝知之間跨越6年的命運般緣分！原來兩人在6年前各自抗癌時期，曾透過部落格留言互相鼓勵，金善浩在書店約會中主動開口：「我覺得我好像認識藝知。」這一刻讓MC鄭容和驚嘆：「說得過去嗎？連電影都沒有這樣的劇情！（他們）成為依靠，看著文章獲得了力量，現在那個人出現在他面前，而且還是第一個約會對象，真的太驚人了！」然而約會結束後，兩人之間出現了微妙的溫度差，回到宿舍後金善浩對鄭藝知展現了比預期更冷淡的態度，甚至與姜敏英一起準備料理展現親密互動，讓鄭藝知忍不住吐露：「他的態度有點模棱兩可，看到那種態度，覺得對方可能也想認識一下其他人。」

《我的剩餘戀愛》鄭藝知

至於韓道坤則對徐露彬展現出直進態度，還將自己的100分鐘全部投給女方：「約會之後，發現時間比想像中短，所以我覺得很可惜，出於想再多了解一下露彬的想法（而投給她）。」因此獲得了「100道坤」的綽號！然而徐露彬卻把100分鐘全放到金綜恩的格子，讓一眾MC目瞪口呆，徐露彬本人也驚訝地表示：「我也不知道為什麼我會這樣。」《我的剩餘戀愛》在各大社群的話題熱度持續發酵，金善浩與鄭藝知的命運般重逢、徐露彬的反轉選擇等，皆引發觀眾熱烈討論，觀眾記得逢星期二深夜緊貼最新一集的播出！

《我的剩餘戀愛》金善浩鼓起勇氣與鄭藝知相認。

二、《我的AI戀人：奇異戀愛》AI也能讓人動真情？

由旗安84與張度妍親自進入AI戀愛世界、康男和李準共同主持的韓國首檔AI戀綜《我的AI戀人：奇異戀愛》將於8月20日韓國首播，參加者將在AI世界中，體驗現實難以經歷的相遇與無法預測的關係。

3大節目亮點

1. AI帶來的情感波動

在AI設計的戀愛模擬情境中，演出者將經歷心動和好感，甚至嫉妒、混亂或後悔等各種情感；由AI創造的不可預測情境將如何動搖演出者的內心，絕對是節目最大看點。

2. 旗安84的全新面貌

旗安84首次參與以戀愛為主題的綜藝節目，他與AI伴侶建立關係的過程中，將坦率展現心動與期待、或在警戒與失望之間擺盪的真實情感！向來主打坦誠的他，面對AI對象的真實反應，也被視為是節目一大看點。

3.豪華的主持陣容

張度妍既是AI戀愛體驗的參與者，同時擔任棚內主持，她以親身經歷搭配生動的幕後故事，為節目帶來高度沉浸感！至於康男將對AI關係中的細微信號與心理進行大膽分析，李準則以特有的直率反應與獨特視角增添趣味。到底人類能與AI陷入愛情嗎？觀眾就要透過節目親自探討了。

《我的AI戀人：奇異戀愛》

三、《現在不是出軌的問題》：完美婚姻只剩一張面具

由金憓秀、曹汝貞、金智勳和金宰澈主演的黑色喜劇《現在不是出軌的問題》，講述靠幸福家庭形象走紅的知名網紅夫婦京熙（金憓秀飾）與丈夫在弘（金智勳飾）及女兒一同搬進夢想中的高級社區，隔壁則住著正處於離婚官司的醫師夫婦水晶（曹汝貞飾）與寶成（金宰澈飾）及女兒，某天京熙跟蹤丈夫，意外揭開比外遇更複雜的人際關係與矛盾，兩個家庭的平凡日常也因此瞬間崩塌⋯⋯

《現在不是出軌的問題》京熙（金憓秀飾）與丈夫在弘（金智勳飾）

《現在不是出軌的問題》在弘（金智勳飾）被拆穿偷食後跪地求饒。

近日劇情發展到京熙發現丈夫在弘與水晶的不倫關係後，直接將兩人叫到家裡當面對質。面對在弘跪地求饒，京熙不但沒有動搖，還冷冷宣告：「從今以後，我們只是商業關係。」除了主角的感情線，肇事逃逸的真相也逐漸浮現！更驚人的是，京熙與水晶發現：京熙的女兒叡智與水晶的女兒敏書竟是戀人關係，其中一個孩子更成了肇事逃逸的加害者！與此同時，死者的雙胞胎兄弟也開始懷疑事件背後的真相⋯⋯

《現在不是出軌的問題》水晶（曹汝貞飾）

《現在不是出軌的問題》京熙的女兒叡智與水晶的女兒敏書竟是戀人！

《現在不是出軌的問題》第五集將不倫、肇事逃逸、子女秘密戀情三條線完美交織，加上黑色幽默的節奏與演員的精彩演技，讓觀眾看得又緊張又好笑：「金憓秀氣場太強了」、「意外地不拖泥帶水」、「金智勳那被抓包的表情太傳神」、「好想知道兩個小女生的感情發展」；隨著目擊者尚哲與死者兄弟展開追查，兩家人的祕密將面臨全面曝光的危機！

韓劇《現在不是出軌的問題》

四、《好，離婚吧》：婚紗店代表終結自己的婚姻

全新愛情韓劇《好，離婚吧》將於8月19日首播，劇集改編自金賢京作家同名小說，故事圍繞著婚紗店共同代表白美英（李珉廷飾） 與池元浩（金知碩飾）結婚7年，女方因為公司與家庭的雙重壓力下疲憊不堪，最終提出離婚的故事。

3大劇集亮點

1. 李珉廷產女後回歸小螢幕

《好，離婚吧》是李珉廷產女後首部拍攝的復出劇集，劇中她與金知碩搭檔扮演夫妻，兩人飾演結婚7年的婚紗店共同代表夫婦，從圍讀階段就展現了絕佳默契！製作組盛讚他們以扎實的演技征服拍攝現場，從喜劇到深情演技自如切換，將離婚前夫妻的複雜情感與矛盾細膩呈現！李珉廷亦表示：「這是一部能讓大家充分共鳴、一起哭一起笑的有趣電視劇。」讓人對這對「離婚夫婦」的化學反應充滿期待。

2.金牌製作班底

《好，離婚吧》改編自金賢京作家同名小說，由曾執導《Monster》、《擺飯桌的男人》的朱成宇導演與黃智彥編劇聯手打造，再加上黃金演員陣容，從開播前就備受關注！製作組透露：「這不是單純講述離婚的故事，而是兩人重新理解彼此的過程。面臨離婚危機的兩人將會做出怎樣的選擇，請大家一起關注！此外，李現瞋、李真伊、吳妍兒、鄭義諸等演員細膩的演技和角色間的默契，也是作品的另一種魅力，希望大家多多關注各個人物所創造的化學反應。」

3.「婚紗」與「離婚」的極致反差

劇中男女主角經營的婚紗店為他人打造最美瞬間，經營者自己的婚姻卻走向破裂！這種充滿諷刺的設定，讓人深刻反思婚姻與愛情的真正意義。