元朗巨犬咬死兩犬悲劇　古佩玲有養狗坦言心痛至極：唔敢睇新聞

元朗日前發生一宗大狗發狂咬死兩隻小狗的慘劇，事件震撼全城，亦引來廣大寵物主人的高度關注。古佩玲今日（19/8）現身銅鑼灣出席電影首映禮，本身亦養有寵物的她，在接受《香港01》訪問時提及此事，難掩心痛與難過之情。

古佩玲今晚與樂易玲及其兩個兒子、鄧凱文出席電影《八仙》首映禮。（葉志明攝）

古佩玲今晚出席電影首映禮。（葉志明攝）

古佩玲坦言，自己第一時間看到相關新聞時，根本不敢打開相關畫面查看：「有啊，其實我第一反應睇到新聞，我唔夠膽撳入去睇，因為我睇到個相已經覺得好心痛。好感受到嗰種感覺，我一諗起就會覺得好唔舒服，所以就唔敢睇喇。」

古佩玲坦言，自己第一時間看到狗狗新聞時，根本不敢打開相關畫面：「我唔夠膽撳入去睇，因為我睇到個相已經覺得好心痛。（葉志明攝）

談到目睹愛犬遭襲擊的主人當時無助崩潰，本身有飼養意大利小靈緹獵犬Louie的古佩玲表示自己完全能夠體會那種恐懼與絕望：「感受到啊，因為其實我平時養咗Louie之後，我睇影片就算睇到狗仔貓仔病咗，我都會覺得個心驚一驚，係感受到呢種感覺。而且之前Louie都試過病，佢試過腎結石，一開始見到佢好唔舒服、嘔得好厲害，嗰刻其實真係好驚，之後即刻送佢去醫院，所以我覺得呢種心情真係冇辦法用言語去形容。」

本身有飼養意大利小靈緹獵犬Louie的古佩玲，表示自己完全能夠體會細狗主人的恐懼與絕望：「我平時養咗Louie之後，我睇影片就算睇到狗仔貓仔病咗，我都會覺得個心驚一驚」（IG圖片）

對於涉事大狗及其主人的責任問題，古佩玲表現得相當沉重，坦言難過得不知如何是好：「其實我未真係夠膽撳入去完全睇，我都唔知道個事情嘅經過究竟係點。但我真係好難過、好難過，因為我都遇到過狗仔可能本身嘅性格係比較激動少少，我之前都養過一隻狗，佢係比較激動，都試過咬到我同埋屋企人身上有傷。我哋當時其實都有請老師，去慢慢引導佢。我都覺得養狗係一件係責任好大，同埋教好個BB都係個好難嘅事，就好似養小朋友咁。」

古佩玲提及大狗咬死細狗慘劇難掩心痛與難過之情，直言大狗與其主人的責任問題是非常沉重的議題：「我都覺得養狗係一件係責任好大，同埋教好個BB都係個好難嘅事，就好似養小朋友咁。」（葉志明攝）

當被問及若涉事大狗最終面臨人道處理會否感到可惜時，古佩玲語帶哽咽表示：「好心痛啊，其實我依然覺得好心痛。因為我覺得，始終小動物佢哋未必知道自己喺度做緊咩，所以其實我都好心痛，唔知點樣去講。我見到我平時有去做救助流浪狗，我都見到好多狗仔可能因為唔知佢哋經歷過啲咩啦，見到啲狗仔因為咁就冇咗隻眼、冇咗兩條腿，跟住就被人拋棄咗。我睇到我都覺得好辛苦，盡力睇下有咩可以做到，等佢哋呢一生可以過得舒服啲。因為小動物佢哋嘅壽命，其實我哋對於佢哋嚟講，就係佢嘅一生。」