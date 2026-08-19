元朗大狗接連咬死兩細狗　鄧凱文怒轟涉事狗主撇清界線：全屬藉口

元朗日前發生大狗接連咬死兩隻小型犬的嚴重意外，事件震撼全城，亦引起社會對大型犬隻監管與狗主責任的廣泛關注。鄧凱文今日（19/8）現身銅鑼灣出席電影首映禮，接受《香港01》訪問時被問及此事，本身亦有養狗的她難掩驚恐與痛心，直言看到相關片段後感到十分心痛。

鄧凱文今晚與樂易玲及其兩兒子，以及古佩玲出席電影首映禮。（葉志明攝）

（左起）古佩玲、樂易玲、鄧凱文（葉志明攝）

家有愛犬家人大驚 坦言留心理陰影

鄧凱文坦言事發後自己與家人都高度關注，家人甚至一度不敢讓家中的狗狗出街。她指愛犬是身型較小的貴婦狗，個性溫馴，這次事件無疑令小型犬狗主人心惶惶。她坦言雖然知道不應該過度恐懼，但現時街上看到大狗難免會有心理陰影。

問到能否體會遇害小型犬狗主的絕望心情，鄧凱文感同身受：「我絕對係好明白，因為嗰一刻我睇到嗰條片嘅時候，真係好心痛。我好明白如果發生喺我身上，要我望住自己隻狗有啲咁嘅情況發生嗰陣，我有諗過好多個情景我可以點樣做，我可能會以死相搏囉！我寧願你咬我啦，你唔好咬我隻狗囉。我絕對明白嗰個主人嘅無奈，因為我見到佢哋都有唔同嘅人去幫助隻細狗，拉佢後腿呀、或者淋水喺佢隻眼度啦，但都救唔到，係好可惜，而且唔係一隻狗，係兩隻狗。」

鄧凱文坦言事發後自己與家人都高度關注，家人甚至一度不敢讓家中的狗狗出街。她指愛犬是身型較小的貴婦狗，個性溫馴，這次事件無疑令小型犬狗主人心惶惶。（IG圖片）

鄧凱文對細狗狗主心情感同身受：「我好明白如果發生喺我身上，要我望住自己隻狗有啲咁嘅情況發生嗰陣，我有諗過好多個情景我可以點樣做，我可能會以死相搏囉！」（葉志明攝）

指大狗主人卸責 痛批防範措施不足

談到涉事大狗主人的責任問題，鄧凱文直言對方絕對需要承擔責任，並認為對方提出的理由只是藉口：「我覺得係絕對需要負責任，因為我有睇過大狗主人有講過，喺屋企可能已經有啲保護網呀，或者起咗啲咩牆，令到首先隻狗唔好偷走，今次係第二次偷走。咁我覺得呢個係一個藉口對我嚟講。你唔可以話你疏忽照顧兒童之後，你話『其實我已經做咗所謂措施，係佢自己問題，係個小朋友嘅問題』，寵物更加係啦，佢係狗仔嚟㗎嘛。你養得佢你就一定要負晒所有責任，唔可以到有事嘅時候，就好似撇清界線唔關自己事。」

鄧凱文怒轟涉事狗主撇清界線，容讓大狗兩度偷走，斥對方搵藉口：「你養得佢你就一定要負晒所有責任，唔可以到有事嘅時候，就好似撇清界線唔關自己事。」（葉志明攝）

呼籲戴口罩與繫牽繩 做好雙重保護

最後被問到所有狗主帶愛犬出街是否必須繫上狗繩，鄧凱文堅決認同，並呼籲大型犬主人應進一步加強防護措施：「我絕對認為係，係保護返自己嘅寵物啦，再係保護人哋嘅寵物囉，人哋嘅子女呀。我覺得係非常有必要，同埋可能大狗真係要戴口罩，保護自己隻狗同埋保護人哋囉。因為如果你咬到人哋嘅話，其實隻狗可能都要人道毀滅或者有相應措施，對隻狗係可能好唔好，所以我覺得係有必要去做。」